Explotó la interna liberal por el Bitcoin: Cachanosky dice que es "humo" y Maslatón lo cruzó fuerte

El economista Roberto Cachanosky volvió a tener un fuerte cruce en redes sociales. En esta ocasión, salió a criticar al Bitocoin, el cual consideró similar "a las .com que fueron puro humo y dejaron un tendal. Hasta ahora nadie pudo explicar por qué el Bitcoin es moneda", dijo.



El Bitcoin superó por primera vez en su historia los USD 30.000 - Infobae https://t.co/Z5IO29ysaB January 2, 2021

Sus contendientes, entre quienes se encontraron renombrados bitcoiners locales, buscaron explicarle al economista las razones por las que sus declaraciones, según ellos, son erradas. "Hoy fui al supermercado y no me aceptaron bitcoins como medio de intercambio", escribió el economista como ejemplo de su argumento en contra de la condición monetaria de bitcoin.

No hagas papelones, BTC en Argentina es más liquido que cualquier moneda que no sea ARS, USD o EUR.



Hace la prueba de cambiar CAD vs. BTC localmente y después hablá. — Franco Amati %uD83E%uDD94%uD83C%uDF0E%u26A1 (@franamati) January 3, 2021

Al debate se sumó también Carlos Maslatón, el ex tesorero de Xapo, quien salióen defensa de la criptomoneda. A su vez, Cachanosky constestó que no está "ni en contra ni a favor" de Bitcoin. Dijo que, simplemente, hasta ahora no vio ni "una explicación científica de por qué es moneda". "Sobre destruir el papel moneda me parece bien, pero puede ser reemplazado por un algoritmo que sea tan prostituido como el peso", añadió.

Cachanosky, es bueno que estés en contra y que haya opinión negativa, por eso hace más bullish al BTC. Pero es la moneda liberal perfecta que buscamos por 3 siglos. Estamos destruyendo al papel moneda, por las dudas te digo. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 3, 2021

Cabe recordar que no es la primera vez que el economista se cruza en redes sociales con sus pares liberales. En otra oportunidad, Javier Milei insultó fuertemente a Cachanosky y este le respondió por los medios sociales.