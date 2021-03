Cuál es la fórmula de este millonario argentino exiliado para salir de la crisis

Las empresas "unicornio" de la Argentina son las que más valor tienen. En particular, empresas como Globant y MercadoLibre le ganaron a las empresas tradicionales del país en materia de valor de mercado. Uno de las primeras empresas de este tipo fue OLX, creada por Alec Oxenford. El empresario es parte de los hombres de negocio que desde hace un tiempo se metieron en el campo de la política argentina. Si bien hoy, a 20 años de haber iniciado su carrera entrepreneur, está alejado de su compañía y dedicado a Letgo, orientado a la compraventa de artículos usados con el que quiere destronar a Craigslist en el mercado estadounidense y que, al igual que su plataforma de clasificados online, ya superó los u$s1.000 millones de valuación.

Recientemente expresó en redes sociales una fuerte opinión respecto a la situación económica actual. "El peor defecto de los líderes políticos argentinos es su narcisismo ignorante que los lleva a pensar que Argentina es diferente a todos los otros países. La receta es de manual. Estabilidad macro y reglas fijas para generar la confianza que atraiga inversiones para generar empleo".

Para ilustrar su punto, el emprendedor argentino exiliado mostró una gráfica sin cita dónde se puede ver la evolución del PBI argentino en comparación con los demás países del mundo. En el caso argentino se puede ver una pronunciada caída.

No es la primera vez que el empresario se expresa sobre estos temas públicamente. "¿No llegó la hora de hacer las reformas estructurales (coparticipación, laboral, sindical, jubilatoria) que impulsen la inversión?", había dicho en otra oportunidad. "El modelo de país que me gusta es el de un país normal y desarrollado. En ese país los salarios serán más altos y el peso valdrá mucho más. El modelo cerrado, estatista, corporativista y tercermundista actual es el que deprime y pauperiza. No tengamos miedo a la libertad. Se puede", le respondió el emprendedor argentino a un usuario.

"La ética es clave y pasa por respetar al otro. Respetando la libertad y los derechos del otro. La corrupción, el gasto ineficiente, la mentira, etc, son devastadoras. Por eso los países más ricos (con menos pobres) son democracias liberales con estado de derecho y baja corrupción", agregó luego en otro comentario sobre su post.