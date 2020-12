Los dos puestos que van a "explotar" después de la pandemia: los piden las empresas top y pagan $ 100.000

La consultora de recursos humanos Adecco relevó datos sobre la situación de las empresas en Argentina. Según la consultora, el 43% de las empresas confiesa que se encuentra en situación estable; el 30% con incertidumbre; el 25% con preocupación y el 11% con problemas económicos; en tanto que el 10% cerró un año con menos personal que el anterior. Sin embargo, el 15% dice cerrar el año con inversiones y el 8% con esperanzas. El 53% de las empresas encuestadas afirmó que la pandemia afectó negativamente la facturación de su empresa.

Al consultarles sobre las perspectivas respecto a la condición del mercado laboral para el año que viene, el 36% cree que se mantendrá estable respecto al 2020, otro 31% que mejorará y el 30% tiene una mirada más negativa y dice que "empeorará". Durante el 2021, casi 3 de cada 10 empresas aumentarán su dotación de personal. Más de la mitad (54%) admite que se mantendrá sin cambios y un porcentaje no menor reducirá su personal (20%). Al 26% que incrementará su personal se le consultó en qué porcentaje lo harán. El 60% afirmó que será dentro de un 10%, el 21% de un 10 a un 20% y el 19% de un 20 a un 30%.

La mitad de los directores de Recursos Humanos (50%) cree que no aumentará el porcentaje de mujeres en cargos directivos durante 2021.

Y al hablar sobre los aumentos, casi 9 de cada 10 empresas otorgarán aumentos salariales durante 2021:

26% dará entre el 30% y 40%,

19% entre el 25 y 30%,

11% otorgará entre el 20 y el 25%,

11% entre el 15 y el 20%,

11% entre el 10 y el 15%,

5% entre 40 y 50%,

17% no ha decidido aún el porcentaje de incremento salarial.

En el caso particular de la tecnología, "podemos decir que el sector IT fue uno de los pocos que no sufrió grandes bajas, sino todo lo contrario. La demanda de algunos perfiles de tecnología y telecomunicaciones aumentó por la necesidad de las empresas de mantener funcionando sus sistemas", destacó Yeryé Bermúdez, Gerente de la División Technology de Adecco Argentina. Asimismo, puntualizó que "la parte de infraestructura en redes y soporte técnico aumentó su demanda en los últimos meses por la necesidad que tienen las compañías de continuar funcionando aunque sea de manera remota".

Los perfiles más buscados durante la pandemia fueron:

Soporte Técnico

Administrador de Aplicaciones

DevOps

Sysadmin

Desarrolladores (PHP, Java, Python)





Mientras que, al mismo tiempo, se esperan que los puestos más buscados luego de la pandemia sean

Analistas Funcionales

Desarrolladores





Estos puestos, que serán buscados una vez regrese la normalidad, tiene sueldos -según el agregador Glassdoor- de $ 80.000 en promedio, aunque hay empresas que pueden llegar a pagar más de $ 100.000. El puesto de desarrollador, por su parte, promedia en los $ 74.000 mensuales.

Dentro de los puestos que las empresas creen que aumentarán, los perfiles de IT representan el 20%. Además, el 55% de ejecutivos afirman que actualmente es mayor la demanda de personal permanente que temporario. Por su parte, las empresas creen que los perfiles más difíciles de encontrar serán los perfiles de IT (28%), operativos y de producción (25%), y los Directivos/Gerenciales (15%). Los perfiles mejor cotizados para el 2021 según los directores de Recursos Humanos de compañías multinacionales y nacionales serán los perfiles IT, seguidos por los comerciales y luego los ingenieros.