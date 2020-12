Cómo es WOZX, la cripto ecológica del fundador de Apple que ya mueve millones

El último proyecto del pionero de la tecnología, Steve Wozniak, es un criptoactivo basado en Ethereum llamado Efforce (WOZX), que subió un 102% en las últimas 24 horas según CoinGecko. La moneda es actualmente el criptoactivo de mejor rendimiento con una capitalización de mercado de más de US$ 10 millones, pasando de US$ 1,55 ayer a US$ 3,25 ahora. La moneda se cotiza en HBTC y Bithumb, aunque algunos la han incluido en Uniswap y el protocolo 0x. En el último rally, WOZX tiene una capitalización de mercado circulante de US$ 70 millones, lo que lo convierte en el 137o activo digital más grande. Tiene una valoración completamente diluida de US$ 3.2 mil millones, lo que la coloca entre las criptomonedas más grandes de la historia.

Efforce es un mercado digital que permite a los clientes corporativos tener financiados proyectos de infraestructura "verde". Como dice el sitio web del proyecto, busca ser "una plataforma revolucionaria con el objetivo de aumentar la eficiencia energética al permitir que todos participen y se beneficien de proyectos de eficiencia energética en todo el mundo . "Efforce busca capturar el mercado global de eficiencia energética de US$ 241 mil millones, que ha sido impulsado por el creciente deseo de abordar el cambio climático y otras tendencias adversas que afectan al mundo actual. Wozniak figura como cofundador e ingeniero de la compañía. A él se unen otros pioneros en tecnología limpia y ecológica. Aquellos que compran el token WOZX básicamente están invirtiendo en proyectos ecológicos", según el sitio web.

La cadena de bloques WOZX es una forma de asegurar el ahorro de energía. El token tiene un suministro total de mil millones y fue vendido a través de rondas de financiación privada realizadas a principios de este año. Esta es la segunda aventura de Wozniak relacionada con blockchain desde que cofundó Apple en el garaje de sus padres en 1976. En octubre de 2018, Wozniak fundó el fondo de capital riesgo basado en blockchain EQUI Global en un esfuerzo por irrumpir en la industria de capital riesgo y financiación.

Presentándose como "la primera plataforma de ahorro de energía basada en blockchain", Efforce tiene como objetivo fomentar la reducción del consumo de energía de una manera que sea significativa pero que no interrumpa el comportamiento o la rutina humana actual. Y, por ahora, el mercado reaccionó positivamente.



Los tokens WOZX serán utilizados en la plataforma por los contribuyentes que quieran participar en proyectos de ahorro de energía y como recompensas basadas en la cantidad de energía que un usuario haya ahorrado.