YouTube anuncio que ofrecerá gratis sus programas originales

YouTube anunció en el marco del evento Brandcast que todas sus series originales, incluidas las dos primeras temporadas de Cobra Kai, que sólo podían verse a través de YouTube Premium, ahora estarán disponibles para que cualquier persona pueda verlos gratis, aunque con anuncios, como el resto del contenido en la plataforma básica.

Además, YouTube presentó una nueva lista de series originales y documentales centrados en la música, el aprendizaje y las personalidades que estarán disponibles en este marco a lo largo de este año.

Vale la pena recordar que YouTube Premium está disponible en nuestro país desde marzo a $ 100 por mes.

"Para los espectadores de hoy, el horario primetime es personal y nuestro contenido es muy fuerte gracias a la diversidad y riqueza de nuestra biblioteca", comentó Robert Kyncl, Director de Negocios de YouTube. Y agregó "Mientras que otras compañías están construyendo un muro de pago, nosotros nos dirigimos en la dirección opuesta y ahora tenemos más oportunidades que nunca para asociarnos con anunciantes y compartir nuestros originales aclamados por la crítica con nuestra audiencia global".

Además de la mencionada Cobra Kai, también estarán disponibles las series Kevin Hart: What The Fit, donde el protagonista combina entrenamientos ridículos y celebridades; Impulse sobre una adolescente rebelde que descubre que puede teletransportarse; Liza on Demand, cuyo episodio piloto tuvo más de 22 millones de visitas.

Entre los especiales de música sobresalen un proyecto "secreto" junto a Justin Bieber (estreno el próximo año); Maluma: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré (Estreno el 5 de junio), un documental sobre la vida de la estrella mundial de la música latina; una cobertura extendida del Lollapalooza, en la que además de la transmisión en vivo durante los cuatro días del festival en EE.UU. por primera vez en la historia, se emitirá contenido personalizado adicional.

También estará disponible la nueva serie interactiva A Heist with Markiplier (estreno en 2019), donde los espectadores pueden controlar a las decisiones del protagonista durante el robo a un museo; el documental Claire (estreno en 2019) sobre una joven YouTuber con fibrosis quística; Dude Perfect (estreno en 2019), sobre un grupo de entretenimiento deportivo; un documental de Paris Hilton (en 2020); y varias series educativas como BookTube (estreno en 2019); Could You Survive the Movies (octubre de 2019); Retro Tech (diciembre de 2019); Show Me The Evidence (estreno en 2019); y The School of ... ( estreno en 2019)

PH PABLO HECKER