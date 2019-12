¿Yo te doy mi guitarra y vos? Permutas Libres, la plataforma (hecha en Córdoba) de trueque online en todo el país

"Nada se pierde, todo se transforma”, canta Jorge Drexler. Y yo le agregaría... lo que ya no me sirve, le puede servir o interesar a otro. El celu o la impresora que ya no usás, el carrito de los chicos (que ya están grandes), la guitarra y hasta servicios, todo lo podés encontrar ahí.

Gabriel Fronteras es cordobés, ingeniero en sistemas y músico. Hace muchos años que permuta sus instrumentos (por los costos) a través de búsquedas minuciosas que le llevaban mucho tiempo. “En ese rubro es algo muy común porque es muy difícil vender una guitarra de $ 100.000 ó $ 150.000. Ese es el corazón de la idea y el nicho que -no tengo dudas- más lo va a usar”, cuenta Fronteras.

Luego de una investigación de mercado y de no encontrar nada que satisfaga su necesidad, decidió crear Permutas Libres. Volvió a programar después de un tiempo de olvidar los códigos y cuando la plataforma ya estaba avanzada se sumó Jorge Mudry, su actual socio. El equipo se completa con la esposa de Gabriel, María José Zissu, que se encarga de la comunicación e imagen.

A través de un usuario, que se crea con una dirección de correo y contraseña, las personas pueden subir productos de más de 30 categorías y también servicios. Clasifican el producto, le asignan un precio, le agregan una descripción y eligen 5 productos por los cuales lo cambiarían.

Mirá también ¿Quién es el director de la orquesta de la inteligencia artificial? Belen Prado es una joven argentina seleccionada por el Estado Alemán (beca DAAD) que lleva a cabo una investigación doctoral acerca de la evolución de la inteligencia artificial bajo la supervisión del Prof. Dr. Erich Hörl, en la Leuphana Universität Lüneburg, Alemania. ¿De qué se trata?

Una vez que se subió el aviso, el sistema busca los productos (o servicios) que coinciden para que puedan “matchear”. Cuando esto pasa, el sistema te muestra una alerta en el sitio o te envía un mail con una notificación.

La plataforma es responsive (se adapta a móvil), intuitiva y está operativa hace un mes en todo el país. Ya tiene unos 130 avisos y los primeros 48 usuarios.

Por ahora es gratuita y en esta etapa del proyecto no están monetizando sus servicios. A futuro proyectan que el modelo de negocio sea a través de publicidad y -cuando Permutas Libres se consolide- cobrar por destacar los anuncios y por modificar las pretensiones.

La idea de estos cordobeses fue reconocida por Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) con el Premio Emprendedor Digital 2019 en la categoría preincubación.