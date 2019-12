Ya hay un tipo de dólar que llega a $ 93 y está matando a esta industria

El plan de la administración de Alberto Fernández es instaurar nuevas medidas que controlen el movimiento de divisas extranjeras. Una de las primeras de ellas es el llamado "dólar turista" , se trata de un recargo de 30% sobre las compras en dólares que se realicen con tarjeta de crédito.

Según confirmó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el nuevo impuesto alcanzará a todos los consumos con tarjeta de crédito o débito realizados en el exterior o nominados en moneda extranjera. Incluye pasajes, hospedajes y gastos en otros países, además de compras realizadas en sitios del exterior. Según precisó Cafiero, también pagarían el 30% los pagos de servicios digitales o aplicaciones que se pagan en dólares, como Spotify, Netflix o Amazon Prime.

Ahora, también, hay un "dólar gamer" que impacta sobre los servicios de videojuegos digitales y sobre el precio otros productos y servicios.

PlayStation Plus, PS Store, Nintendo Shop, Xbox Game Pass, o Steam son servicios de empresas extranjeras. Si bien muchas de ellas nos cobran en pesos los productos, es una conversión del dolar que va a parar en el exterior. También es necesario agregar que en estos consumos ya se paga IVA. En el sitio de Steam, el servicio digital de venta de videjuegos, el tema está al rojo vivo.

En otros comentarios del sitio, los usuarios argentinos ya empezaron a ver el impacto del nuevo dólar en el precio de los videojuegos. Uno de los últimos títulos AAA (la categoría de blockbuster, un videojuego muy esperado y producido por una gran empresa de desarrollo), la remake del videojuego Resident Evil 3, ya asciende a más de $ 4.000.}

Valve, la empresa detrás de Steam, estaría recomendando a los publishers que aumenten los precios en Argentina ya que el diferencial es conviente para los otros países de la región. Como el precio está en pesos, y el valor del dólar aumenta, se produce una brecha que se puede aprovechar entre el momento de la cotización y la actualización del precio. A través de servicios de VPN, usuarios de Brasil y Chile (entre otros) estarían aprovechando el precio argentino.

Hace 2 meses, la plataforma cesó los cobros en pesos. "Tras los recientes cambios en la reglamentación, no podemos ofrecer métodos locales para pagar", explicó la empresa en su momento. Conviene recordar que si bien el saldo aparece en pesos, el cobro real son dólares convertidos.

Por otro lado, los servicios como Steam pagan el IVA digital. Con el dólar oficial a $63, sumándole el IVA de %21 y el 30% de recargo, los argentinos pasaríamos a pagar un dólar de casi $100 a la hora de pagar un videojuego que se pague en dólares, US$ 82 al adquirir un ítem físico (ya sea un componente de PC o lo que fuere) que requiera que el gobierno gire en dólares al extranjero. No está del todo claro si el IVA se mantendrá o no, pero, en caso de hacerlo (dado que son impuestos individuales), efectivamente estamos hablando de un 51% adicional sobre el del dólar oficial -actual- de $63, lo cual da como resultado un dólar a $99.

Si bien los juegos están publicados en moneda local, el cargo en la tarjeta ahora figura en dólares, cuando hasta hace pocos meses era en pesos. Los usuarios afirman que la cancelación es al mismo valor que exhibía Steam al momento de realizar la compra.

Las otras plataformas, más complicadas

El caso de Steam, incluso, es más conviente. A través de servicios como Ualá es posible cargar salgo y, como se procesa a través de Mastercard u otras tarjetas internacionales, se puede asegurar el cierre de la operación en el día (como si fuera un pago en débito) y hacerlo en pesos. Lo mismo puede decirse del servicio BattleNet de Blizzard (la empresa detrás de videojuegos como OverWatch y Hearthstone).

Sin embargo, otras empresas más pequeñas del sector podrían no ofrecer esta posibilidad. Servicios como Epic Bundle, GoG, Uplay u Origin que seguirán cobrando en dólares sin posibilidad de "congelar" o "transformar" el precio a pesos.