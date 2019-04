Wish, el "Amazon chino": los precios más bajos del mundo y manda regalos al país

WIsh.com es una suerte de Amazon "low cost", que ofrece, en venta directa, productos chinos genéricos de todo tipo y estilo, con descuentos que llegan al 90% sobre el coste original.

Creada por Peter Szulczewski y Danny Zhang, ex de Google y de Yahoo respectivamente, la aplicación nació como una especie de 'lista de deseos' de ahí su nombre Wish, que significa deseo en inglés. Pero con el tiempo sus creadores vieron el potencial de su invento, potenciaron sus algoritmos y ofrecieron al usuario los productos que por su actividad anterior encajaban mejor en su perfil. Así notaron que consumidores buscan, más que nada,los productos más baratos. En ese momento decidieron convertirse ellos mismos en importadores de la mercancía directamente desde los países de producción, China sobre todo.

El sitio web tiene una sección dedicada a los productos mega baratos, incluso en su aplicación ofrece productos gratuitos. Por los que solo hay que pagar el envío.

Muchos de los productos se ofrecen de forma gratuita, sin embargo, hay una pequeña clausula que no está explícitamente declarada: los compradores deben pagar por el envío de producto. Los tipos de productos varían mucho y pueden ir desde pequeños objetos de regalería, pasando por prendas de ropa y hasta algún que otro objeto de tecnología. Otro de los problema es que los envíos pueden tardar varios meses, de 3 a 6, y -para peor- el producto puede llegar en malas condiciones. Esto sucede porque, para ahorrar costos, el e-commerce no tiene intermediarios por lo que la transacción es entre privados con el riesgo que eso conlleva. Por lejos la queja más común es recibir productos "truchos", por ejemplo auriculares de marcas que imitan a las originales.

En Wish no hay intermediarios, no hay tiendas físicas, no hay empleados que se ocupen del stock y no se gasta dinero en publicidad para promocionar. Los ahorros van directamente al cliente.

Así se ven las ofertas de Wish.com

Tanto coste como plazo de envío aplican individualmente a cada producto de un mismo pedido. Esto es así ya que salen desde diferentes almacenes en diferentes lugares del mundo.

¿Cómo se pueden aprovechar estas ofertas?

Hay muchas opciones disponibles para pagar. Las principales como Visa, MasterCard, American Express, las específicas para móvil como Apple Pay o Google Wallet (Android Pay), también Paypal así como otras.

Paypal es interesante por su “Protección del comprador”. Actúa como intermediario en disputas teniendo la posibilidad de que te devuelvan el dinero aunque la plataforma de venta no esté de acuerdo. Da un plus de seguridad frente a otras pasarelas de pago y, además, es la más sencilla de usar desde la Argentina.

Todos los artículos pueden ser devueltos durante los 30 primeros días después de haberlos recibido.

