WhatsApp y Messenger podrían enviar y recibir mensajes con “tinta invisible”

Antaño se utilizaban tintas de jugos vegetales que no podían verse a simple vista por lo menos hasta que reaccionaban ante, por ejemplo, el calor. De hecho, es un experimento interesante para chequear reacciones químicas ya que se puede utilizar como tinta jugo de limón, bicarbonato mezclado con agua, vinagre o jugo de uva (entre otras sustancias) que cuando son expuestas al calor se oxidan.

Ahora, hay algo similar para los celulares: investigadores de la Universidad de Columbia han desarrollado un sistema llamado “FontCode” que funciona como una tinta invisible para aplicaciones digitales.

¿Cómo funciona? Cuando llega el mensaje, es incomprensible para cualquiera que lo vea. Tan solo el receptor, a través de la cámara fotográfica de su smartphone, podrá descifrarlo. Para hacerlo se utiliza una técnica llama “esteganografía” que oculta mensajes dentro de otros: esto quiere decir que esconde el mensaje original dentro de otro.

El sistema, según cuenta la revista Wired, crea una imagen o PDF con el texto “tratado” con FontCode y luego está imagen puede ser enviada por distintos medios, lo que lo hace ideal para servicios de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger (y con el resto de los que se usan actualmente, Line, Telegram, chat de Instagram, etcétera) y también mails y hasta publicaciones en las redes sociales, porque si quien ve el mensaje no tiene la clave (y si no sabe que hay un mensaje oculto) no podría leerlo.

Además, se podrían esconder mensajes ocultos en textos impresos, lo que le daría interesantes funciones para la industria publicitaria y hasta podría llegar a reemplazar el código QR. Además, este desarrollo permitiría firmar de forma digital documentos PDF que no podrían modificarse sin cambiar el mensaje oculto. Y, claro, estos mensajes podrían imprimirse en papel.

Los investigadores, previendo su utilidad, ya han patentado el FontCode y están trabajando para ampliar tanto los idiomas como las funciones, como posibles claves de cifrado, de manera que el destinatario necesitaría además de una app especial, una “llave” extra que le daría aún más seguridad.