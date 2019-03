WhatsApp volvió a tener problemas de seguridad: cómo proteger tus mensajes

WhatsApp es actualmente la red de mensajería más utilizada del planeta. Buena parte de la información del mundo pasa por allí. Por tal motivo, también se transformó en una presa deseada por la mayoría de los ciberdelincuentes.

A principios de febrero, WhatsApp confirmó con bombos y platillos que los usuarios que descargaran la nueva versión y tuvieran equipos Apple, podrían proteger los mensajes de sus chats con la tecnología de huella dactilar (Touch ID) o mediante reconocimiento facial (Face ID).

Sin embargo, no todo salió como se esperaba. Un usuario del sitio Reddit –donde los usuarios publican contenidos y enlaces-, llamado "u / de_X_ter" reveló que era posible acceder al servicio de WhatsApp aunque estuviera protegido por Face ID o Touch ID.

El método publicado fue chequeado y un vocero de la empresa, propiedad de Facebook, debió salir a reconocer nuevas fallas de seguridad.

"Somos conscientes del problema y una solución estará disponible en breve. Recomendamos que la gente establezca la opción de bloqueo de pantalla en 'inmediatamente'", sugirió el vocero.

El usuario descubrió que se pueden omitir esos métodos de seguridad utilizando la función "compartir" del iPhone para enviar archivos a través de WhatsApp.

En iOS, la app de mensajería ofrece cuatro intervalos de tiempo para configurar la verificación de Face ID o Touch ID.

Ellos son "inmediatamente", "después de 1 minuto", "después de 15 minutos", o "después de 1 hora".

Sin embargo, el sistema de seguridad falla cuando el usuario selecciona cualquier opción que no sea "inmediatamente".

"u / de_X_ter" precisó que se logra al compartir cualquier archivo y luego dar clic en el ícono de WhatsApp. Sin necesidad de la huella o el rostro, la aplicación se abre.

¿Cómo se vulneraba el Touch ID y el Face ID?

Lo único que debía hacer un usuario “entrometido” era compartir un archivo a través de WhatsApp, pero desde afuera de la app.

Es decir, si quería entrar a la aplicación y le pedía cualquiera de los patrones de seguridad, lo que debía hacer era simplemente buscar un archivo cualquiera de la galería del dispositivo y compartirlo con Whatsapp de forma directa. Así, podía ingresar sin ningún sistema de seguridad a la app.

La nueva herramienta de seguridad para proteger los chats con el sistema Touch ID o Face ID era una de las más esperadas, apareció en la versión 2.19.20., la última actualización para iOS.

La nueva herramienta funciona con Face ID en el caso de los iPhones X, XS, XS Max y XR; o bien, mediante Touch ID puede usarse en los modelos 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus.