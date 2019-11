WhatsApp suspendió miles de cuentas en todo el mundo: cómo evitarlo

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, tomó la determinación de iniciar un proceso de suspensión de miles de cuentas de usuarios alrededor del mundo.

La noticia trascendió a partir de la denuncia que publicó el usuario Mowe11 en la plataforma Reddit.

En esa publicación, el usuario detalló que uno de sus contactos había modificado el nombre del grupo de la universidad por “pornografía infantil” con el objetivo de hacer una broma.

Sin embargo, desde el servicio de mensajería decidieron bloquear sin previo aviso las cuentas de todas aquellas personas que integraban ese grupo.

Al advertir que sus cuentas habían sido bloqueadas, los estudiantes se pusieron en contacto con WhatsApp.

Fue entonces que la firma les explicó que sus cuentas fueron eliminadas y suspendidas de modo permanente por haber violado las reglas de la aplicación.

"Todo nuestro grupo, de unas cincuenta personas, fue permanentemente bloqueado por alguien que pensó que sería divertido asustarnos cambiando el nombre del grupo a un tema tan desagradable por menos de un minuto, dado que el nombre volvió a la normalidad de inmediato", explicó en su denuncia el usuario.

Cómo solucionaron el problema

A partir de la decisión tomada por WhatsApp, la única solución que les quedó a los estudiantes fue cambiar sus números de teléfono para poder volver a instalar la app.

Entre sus Términos y Condiciones, WhatsApp posee un apartado denominado “Uso aceptable de nuestros servicios”, en el cual detalla sus condiciones y políticas:

“Debes usar nuestros Servicios en conformidad con nuestras Condiciones y políticas publicadas. Si inhabilitamos tu cuenta debido a una infracción de nuestras Condiciones, no crearás otra cuenta sin nuestro permiso”, sostiene.

Pero además, WhatsApp remarca en otro punto el uso “legal y aceptable”. “Debes acceder a nuestros Servicios y usarlos solo con fines legales, autorizados y aceptables. No usarás (o ayudarás a que otros usen) nuestros Servicios en formas que: (a) violen, malversen o infrinjan los derechos de WhatsApp, nuestros usuarios u otros, incluidos los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual o autor u otros derechos de propiedad; (b) sean ilegales, obscenas, difamatorias, amenazantes, intimidantes, acosadoras, agresivas, ofensivas desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o fomenten conductas que serían ilegales, o de otro modo inadecuadas, incluida la promoción de delitos violentos; (c) impliquen la publicación de falsedades, declaraciones erróneas o afirmaciones engañosas; (d) se hagan pasar por otra persona; (e) impliquen el envío de comunicaciones ilegales o inadmisibles, como mensajería masiva, mensajería automática, marcado automático y metodologías similares; o (f) impliquen cualquier otro uso no personal de nuestros Servicios a menos que nosotros autoricemos lo contrario”, remarca el contrato, que puede verse completo acá.

¿Cómo evitar que WhatsApp suspenda una cuenta?

Trascendió que la empresa estaría aplicando un proceso automatizado para detectar actividades ilegales dentro de su cartera de clientes a través de los metadatos.

Como las conversaciones son privadas y están encriptadas, el riesgo de que WhatsApp sancione o suspenda cuentas es a partir de la utilización de nombres o fotos polémicas en los estados o en los nombres de los grupos.

“Tus mensajes te pertenecen y nosotros no podemos leerlos. En WhatsApp hemos desarrollado funciones para proteger tu privacidad y seguridad. No almacenamos tus mensajes una vez que son entregados. Cuando los mensajes están cifrados de extremo a extremo; ni nosotros, ni terceras personas pueden leerlos”, explica claramente WhatsApp entre sus términos y condiciones.

En ese sentido, es recomendable modificar la configuración de los grupos para que sólo el administrador pueda editar la información del mismo.

De ese modo, se reducen las chances de ser bloqueado, en especial si se integra un grupo grande y en el que algún integrante suele publicar comentarios desafortunados o fuera de lugar.