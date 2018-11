WhatsApp prometió y cumplió: cómo contestar "un privado" en un chat grupal

Ya está próximo a ser una realidad una nueva función de WhatsApp que va a ser que sea más fácil que nunca responder a los chats grupales.

¿Cómo funciona esta nueva opción? Simple. Dentro de un grupo tenemos hay que marcar el mensaje que se quiere responder de forma directa a un usuario. Después, al hacer click en los tres botones de la esquina superior derecha aparecerá la opción de "responder por privado" o "Private Reply". Al usar esta opción, se abrirá el chat con esa persona y aparecerá citado el mensaje que elegimos responder.

Aparentemente esta función se había filtrado en diciembre de 2017, por error, en una versión beta de Windows Phone. Ahora, ya está disponible en la versión beta para Android, la 2.18.335, según reveló WaBetainfo.

