WhatsApp, más "buchón" que nunca: llegó el cambio que nadie quiere, ¿se puede volver atrás?

Sin duda, WhatsApp es uno de los principales foros virtuales de intercambio de material fotográfico y fílmico entre amigos, parientes y compañeros de trabajo. Pero, gracias a un nueva actualización, eso podría cambiar radicalmente.

En los últimos días WABetaInfo, el sitio especializado en el servicio de mensajería, adelantó algo que muchos se veían venir, pero a más de uno le va a generar un dolor de cabeza. WhatsApp incluirá notificaciones con ventanas emergentes y vistas previas de fotos y videos.

"WhatsApp está lanzando la posibilidad de ver los videos directamente en la notificación push para cualquier usuario beta de iOS que tenga la versión 2.18.102.5 instalada! Pronto estará disponible para todos los usuarios en la App Store", indica WABetaInfo.

Hasta ahora, el bloqueo de pantalla protegía al dueño del celular de que terceros acceda al contenido de su teléfono. Sin embargo, ya no será necesario desbloquear el teléfono para ver el contenido de WhatsApp que recibe una persona.

Un usuario de Twitter mostró cómo se vera esta nueva función.

