¿WhatsApp le "pinta la cara" a MercadoLibre? Su plan para convertirse en fintech

A algunos años de su lanzamiento, la aplicación WhatsApp se convirtió en el mensajero instantáneo más importante del mundo. Desde que fue adquirida por Faceboook, la app sigue sumando funciones a su servicio. La última gran actualización es que los pagos a través de la app estarían llegando a América latina.

El primer intento de agregar pagos a la plataforma de mensajería fue el año pasado en India. A través de UPI (interfaz unificada de pagos, por sus siglas en inglés) regulada por el Banco Nacional de India, los usuarios pudieron disfrutar de microtransacciones de dinero para el pago de todos los días, a través de códigos QR, entre otras modalidades.

Pronto los usuarios en México podrán disfrutar de esta interesante función. La razón es que México es uno de los países de Latinoamérica que más utiliza WhatsApp para comunicarse, por lo que esta podría ser una de las razones por las que la compañía propiedad de Facebook estaría lista para lanzarse en ese país.

WABetaInfo, la web sobre novedades de WhatsApp, no menciona cuándo podrían llegar los pagos de WhatsApp a México, ni bajo qué condiciones o los bancos compatibles con esta función, pero el hecho de que la fuente lo revele significa que esto podría suceder pronto, quizá durante los primeros meses del próximo año.

NEWS: WhatsApp Payments will be available in future in Mexico for iOS and Android! ����