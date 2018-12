WhatsApp: el cambio en los videos que podría dejarte sin datos

Hay una nueva función en WhatsApp que fue muy esperada por los usuarios. Se trata del modo PiP, por sus siglas en inglés Picture in Picture. Esta nueva función va a permitir que los usuarios vean videos de Youtube o Instagram sin tener que cerrar el chat y pudiendo comentar en directo qué se está viendo.

En detalle, los usuarios de WhatsApp ya no serán redirigidos fuera de la aplicación cuando intenten reproducir un video procedente de alguna de esas plataformas. Ahora lo pueden ver en una ventana flotante mientras continúan chateando con la persona que lo envió.

Según trascendió, el usuario puede mover la ventana o cambiarla de tamaño, así como reproducir los videos en pantalla completa dentro de la aplicación. Sin embargo, para disfrutar esta función es necesario enviar los videos a través del botón 'Compartir' —la función no sirve si se copia y pega el enlace—, y los videos se cerrarán si se inicia una conversación con otro contacto.

WhatsApp brings picture-in-picture (PiP) mode to all Android users

��������������������������������

WhatsApp has now rolled out the Picture-in-Picture (PiP) mode for Android that will allow users to view videos within a chat window, without opening third-party pages or apps. pic.twitter.com/PfOzY1LZAg