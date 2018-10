WhatsApp: cómo cambiar de número y no perder tus chats y contactos

El temor por perder los mensajes de WhatsApp por un inesperado cambio de número de teléfono ya no es un problema.

Si bien la función se encuentra un poco escondida, la app otorga la chande de modificar el número y evitar crear una nueva cuenta en la aplicación de mensajería más popular del mundo.

Utilizando esta función, en caso de que el usuario cambie su número de teléfono de WhatsApp no perderá sus mensajes ni contactos.

Incluso, contará con la chance de enviarles a todos sus contactos una notificación para advertirles sobre el cambio de número.

El único requisito necesario es que el nuevo número de teléfono pueda recibir mensajes SMS y/o llamadas, y que tenga una conexión de datos móviles activada.

Al realizar el proceso, la cuenta dejará de estar vinculada al número antiguo, por lo cual los contactos ya no lo verán en su lista de contactos de WhatsApp. De todos modos, la información de perfil, y otros aspectos (como grupos o configuraciones) que posea el usuario migrarán de la misma forma al nuevo número.

También es importante que el usuario realice el cambio desde su número viejo antes de empezar a utilizar el nuevo número de teléfono. De no ser así no podrá acceder a la cuenta desde un número que no esté configurado en ella. Por lo tanto, si tiene una nueva SIM no la deber introducir en el móvil hasta cambiar el número con la tarjeta anterior. En caso de ser un smartphone nuevo con número diferente, el usuario deberá cambiar primero el número desde el dispositivo viejo.

Paso a paso

En primer lugar, el usuario lo primero que debe hacer es abrir WhatsApp y pulsar sobre el icono de los tres puntos, ubicado en la parte superior derecha. Al hacerlo, se abrirá un menú desplegable, en el que deberá pulsar sobre la opción AJUSTES que aparece al final de la lista.

Dentro del menú de AJUSTES aparece una serie de secciones a las que se puede acceder. Sin embargo, no se debe entrar a ninguna. Simplemente, se debe pulsar sobre el avatar del perfil del usuario, es decir, la fotografía que se encuentra arriba, justo al lado del nombre.

De esta forma, se ingresará al perfil de WhatsApp, donde se puede cambiar la foto de perfil, nombre, descripción y NÚMERO DE TELÉFONO. Aquí el usuario deberá pulsar sobre su número de teléfono, lo cual lo direccionará al proceso para modificarlo.

La primera pantalla que aparecerá en el proceso de cambiar el número es informativa. El usuario deberá leer, sobretodo, lo relacionado al orden en el que se deben hacer los cambios, y pulsar el botón SIGUIENTE ubicado arriba a la derecha.

Allí, ingresará en el menú de cambiar número. El proceso es simple, en la casilla de arriba, el usuario deberá incluir su número actual, y en la de abajo el nuevo número que se vaya a utilizar. Una vez que se hicieron los cambios, se debe pulsar el botón SIGUIENTE ubicado arriba a la derecha.

Antes de confirmar los cambios, la aplicación WhatsApp le permitirá al usuario activar una notificación para notificar a tus contactos (1) de que cambió su número. Activarla o no dependerá de lo que pretenda hacer. Una vez que decida pulsar el botón OK (2), ubicado arriba a la derecha para finalizar el proceso, WhatsApp cambiará ahora el número.

Fotos: Xataka