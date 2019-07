WhatsApp Plus 2019: todo lo que hay que saber para usar las versiones "premium"

Todas las aplicaciones más populares tienen su versión paralela y, por supuesto, también es el caso de WhatsApp. Hay que aclarar que se trata de versiones hackeadas o modificadas por usuarios o empresas que venden publicidad o datos. Utilizar estas versiones va en contra de los términos y condiciones de Facebook, la propietaria legal del servicio de mensajería.

De hecho, ultimamente WhatsApp está bloqueando, al menos temporalmente, cuentas que utilizan este tipo de apps. Pero hay una manera de evitar este problema, que es utilizar tiendas para descargar aplicaciones por fuera de Google Play donde se pueden encontrar versiones actualzadas tanto de WhatsApp Plus como de GBWhatsApp, dos de los "mods" más populares.

Una posibilidad es iDescargar, una tienda española que tiene estas aplicaciones. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la página web idescargar.com y luego buscar la app en cuestión. Se hace clic sobre ella y despúes se elige la opción Descargar APK en dos oportunidades. Google Chrome va a preguntar si queremos bajar un archivo que puede dañar el equipo, damos clic a la opción afirmativa. Una vez descargado, se hace clic sobre el aviso de que se descargo el archivo y, cuando Chrome pregunta si uno realmente quiere instalar desde una fuente desconocida, se da el ok.

Qué ofrecen los dos mods

WhatsApp Plus es el mod más popular del servicio de mensajería. Permite enviar fotos sin limites, crear grupos con una cantidad ilimitada de integrantes, elegir temas para "tunear" el fondo de la aplicación, esconder el estado y ver el de los demás, entre otras varias opciones.

Por su parte, GBWhatsApp es la siguiente opción. Tiene funciones parecidas pero el archivo de descarga pesa bastante menos.

Lo negativo

En estos últimas semanas, las modificaciones de WhatsApp tienen problemas, como se dijo. En la versión en inglés de las preguntas frecuentes de la plataforma se aclara que las apps permiten transferir los datos entre un celular y otro están bajo "sospecha", según reporta WABetaInfo.

En general, y desde marzo de este año, desde WhatsApp advirtieron que este tipo de aplicaciones son un peligro para la seguridad de los datos de los usuarios y que decidió prohibir temporalmente el uso de la plataforma a quienes las utilicen.

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestros términos de servicio. WhatsApp no soporta estas aplicaciones de terceros ya que no podemos validar sus prácticas de seguridad", expresaron.

Los desarrolladores aseguraron, oportunamente, que la prohibición ya existía anteriormente, pero que la app "cuenta con un sistema para evitarla".