Wences Casares: a los 19 años fundó la primera fintech, le sacó US$ 528 millones a Santander y hoy es el rey de Bitcoin

La tecnología y el mundo financiero estuvieron varias veces de la mano en la carrera de “Wences” Casares. Si bien fue un pionero de los proveedores de Internet a nivel local con Internet Argentina (lo lanzó en 1994) su salto a la fama llegaría con Patagon, el start up icónico de la era puntocom en la Argentina y en la región, que fundó junto a Constancio Larguía y que vendió a Banco Santander en US$ 750 millones en el año 2000. La carrera del emprendedor se hizo viral en Twitter: un usuario contó toda su historia en un hilo.

“A los 18 años consiguió media beca en San Andrés y se fue a vivir a la cuidad. En ese entonces recién comenzaba la época de internet. Todavía no había conexión para casas particulares, solo se le proveía a empresas. Para solicitarla llenabas un formulario de compra, te daban el servicio y después pagabas. Wences lleno el formulario y pidió la conexión. Al mismo tiempo encargo a Telefónica (recién privatizada) 30 líneas de teléfono que le llegaron la misma semana. Así Wences, a través de una llamada a una línea rotativa brindaba internet a cualquiera que llamara a alguna de sus líneas. Con 19 años, era el primer y único proveedor particular de Internet en Argentina”, cuenta el usuario @FugadordCapital.

El problema es que al principio no generaba ingresos como para pagar los servicios y las facturas no paraban de llegar. Salio a buscar inversores.

“Un amigo de la facultad le presento a un empresario millonario, que después de escuchar el negocio le dio a Wences US$ 70.000 para pagar las cuentas y aumentar el ancho de banda. El inversor era el dueño del 100% de la empresa, pero Wences era quien la manejaba, si cumplía ciertos objetivos de ingresos y de usuarios el 15% de la empresa iba para él”.

Los usuarios no paraban de crecer, los ingresos tampoco y este empresario a medida que veia el progreso seguia invirtiendo. Puso en total usd 700.000.

Wenceslao Casares tenía 21 años cuando Telefónica quiso comprarle su empresa por US$ 15 millones pero decidió rechazar la oferta. “Creía que la empresa iba a valer mucho más”, explica el usuario. “Un día el inversor le pide que vaya a su estudio de abogados. Cuando llega, un abogado le comenta que no podía asistir y que firme unos papeles. Firmó y se fue”.

Wenceslao Casares no sabía pero había firmado su propia renuncia: pasó de rechazar una oferta de US$ 15 millones a no tener absolutamente nada. Con US$ 10 mil ahorrados, decidió comenzar otro proyecto: crearon Patagon, el primer bróker online de la región. “Querían democratizar el mercado financiero, que cualquiera pudiera comprar bonos y acciones a través de Internet”, continúa el hilo.

La empresa no paro de crecer y en pleno "boom" de internet en los 2000 Wences viajo a Madrid a entrevistarse con el CEO de Santander, Angel Corcostegui.

El CEO de Santander, Angel Corcostegui, compró el 75% de Patagon por US$ 528 millones.

Al dia siguiente, 10 de Marzo del 2000, exploto la burbuja de internet en Wall street. El precio de las acciones tecnologicas se derrumbo. El timing de Wences fue de pelicula.

Tras una serie de experiencias como emprendedor en Wanako Games, Lemon y Bling Nation, entre otros, Casares (46), que se radicó hace ya varios años en Palo Alto (California), creó Xapo, un servicio de atesoramiento y billetera virtual de bitcoins que este año atravesó dos rondas de inversión por un total de US$ 40 millones, con aportes de Max Levchin (cofundador de PayPal), Yuri Milner y Jerry Yang (cofundador de Yahoo!), entre otros. Xapo les ofrece a sus clientes almacenar sus claves privadas de Bitcoin en servidores desconectados de Internet y protegidos en bóvedas subterráneas (Vault) con un alto nivel de seguridad y distribuidas en diferentes continentes del mundo.

Xapo administra fondos por mas de usd 10.000 millones. En 2019 vendio la empresa a Coinbase por 55 millones de dolares.

Qué es Xapo, la billetera virtual Bitcoin de Wenceslao Casares

Xapo desarrolló en 2014 un sistema de máxima seguridad para el almacenamiento de los bitcoins de sus usuarios; consistente en el resguardo de las claves privadas en bóvedas físicas repartidas por todo el mundo. La compañía desplegó varias instalaciones similares a lo largo y ancho del mundo.

Según la información que se filtró, Coinbase pagó u$s 55 millones por el servicio de Xapo y, como resultado, ahora tiene más de u$s 7.000 millones de valor en criptomonedas bajo su control. Casares dijo que otras compañías realizaron mayores ofertas por la compra del negocio de custodia de Xapo, pero aquellas empresas flaqueaban en la seguridad o en las credenciales regulatorias necesarias para ser aceptados como clientes de Xapo. Se cree que una de esas empresas es el gigante Fidelity.

Caseres primero vendió el banco online Patagon por u$s 750 millones, la billetera virtual Lemon por US$ 50 millones y ahora una parte de Xapo, dedicado a las criptomonedas, por otra cifra millonaria.

El usuario @FugadordCapital cerró el hilo con varios videos de Wenceslao Casares en el que habla del emprendedurismo. “Pierdo la pasión todos los días. Momentos buenísimos hay pero hay pocos. El resto son puros palos. Te vas a dormir preocupado”, confiesa el famoso emprendedor.

En otro video, un periodista le pregunta sobre sus logros y cómo lleva una vida balanceada: “Está muy de moda el “work life balance” y todo ese buche. Si te gusta la vida balanceada, hacé otra cosa. Además me parece que está mal que vendan la mentira”.