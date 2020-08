Vuelve blockbuster: la loca propuesta de esta empresa para ser relevante una vez má

Blockbuster se alió con Airbnb para poner a disposición todo su local y cuatro habitaciones para disfrutar películas de los 90’s. La reserva costará US$ 4 la noche y se podrá alquilar durante el mes de septiembre.

“Residentes de Bend, Oregon, ¿qué van a hacer en septiembre?”, twitteó Airbnb. “Porque el último Blockbuster en el mundo ofrece a los amantes de películas de los 90s una experiencia única por tiempo limitado”. La plataforma Airbnb ofrece más de 7 millones de alquileres temporarios en el mundo. El último Blockbuster se podrá alquilar a través de la plataforma.

...cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? ��https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW