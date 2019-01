Vuelos a Europa desde $1.800: la promo de una "low cost" (solo hasta el viernes)

La línea aérea de bajo costo de origen islandés Wow ofrece pasajes entre los Estados Unidos y el continente europeo desde US$ 49.

La promoción estará disponible en vuelos que conecten cinco ciudades estadounidenses – Boston, Detroit, Washington DC y New York- con Reykjavik, Islandia; Dublin, Irlanda; Bruselas, Bélgica; Frankfurt, Alemania; y Londres, Inglaterra.

"Estamos entusiasmados de ofrecer nuestro precio más bajo para los viajeros que sueñan con un hacer un viaje a Europa este año", dijo Skúli Mogensen, fundador y CEO de Wow Air, a través de un comunicado. "En Wow Air, nos comprometemos a hacer que los viajes estén al alcance de todos, ya que viajar es una experiencia enriquecedora, divertida y vivificante culturalmente."

Sin embargo, solo 1.000 asientos estarán disponibles al precio promocional, y están disponibles solo si se reservan como parte de una reserva de ida y vuelta. La oferta finaliza a la medianoche del viernes 18 de enero o hasta que se agoten los pasajes.

El valor del pasaje de regreso empieza en US$ 99.99 y, por lo tanto, todo el viaje cuesta US$ 149. Los tickets pueden utilizarse entre 21 de enero y 11 de marzo de este año.

Por supuesto, el modelo de negocio de la compañía se basa en cobrar todo lo que no sea el pasajero y una bolso de mano muy pequeño que la persona lleva consigo. Poner un bolso en el compartimento superior cuesta US$ 50 por trayecto; una valija, US$ 68. Elegir el asiento, snacks, bebidas, todo cuesta extra.

Un viaje a, por ejemplo, Alemania, de ida y vuelta, cuesta en total US$ 375 –con una valija de mano incluída-.

Problemas financieros

Esta promoción está enmarcada en los problemas financieros que sufre la aerolínea “low cost”. De hecho, Wow anunció que reduciría sus vuelos habituales a los Estados Unidos solo a cuatro ciudades: Boston, Washington, Detroit y Nueva York (Newark). Dejo de volar a Los Ángeles, San Francisco, Dallas, Nueva York (JFK), St. Louis, Cleveland y Cincinnati.

La compañía comenzó a operar en 2012 y llegó a los EE.UU. en 2015. Una crisis de “cash” planteó preguntas sobre las posibilidades de supervivencia de la firma. En este sentido, una compra por parte de Icelandair fracasó.

Finalmente, Indigo Partners, la empresa matriz de Frontier Airlines y varios otros “operadores de ultra bajo costo” (ULCC), intervino para informar que planeaba invertir en Wow y así ayudarlo a rehacer sus operaciones pero por el momento no han terminado de cerrar el acuerdo.

Mientras tanto, la compañía tuvo que devolver varios de sus aviones: de sus 20 aviones ahora tiene 11.