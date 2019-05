Volvió la única moneda que le gana al dólar: dicen que llega a US$ 46.000

La historia de Bitcoin no está falta de altibajos. Luego del pico de fines de 2017, cuando llegó a cotizar a casi US$ 20.000 , el bitcoin cayó estrepitosamente hasta perforar la US$ 3.200. Y en ese momento, no fueron pocos los que hablaron del fin de la criptomoneda estrella.

Sin embargo, desde hace algunos meses la criptomoneda parece estar volviendo a tomar vuelo. Hace 15 días, el precio de la criptomoneda más grande del mundo subió a $ 8,195 según datos del sitio Coinbase, marcando un aumento de 17,4% o $ 1214 durante la sesión de negociación de hoy. La última vez que el precio de la criptomoneda superó estos valores fue a mediados de 2018.

"Llegó a subir un 10% el lunes desde los niveles de las últimas horas del viernes", detalló Bloomberg. La expansión de Bitcoin también empujo el mercado de altcoins: Litecoin avanzó más del 11%, mientras que Ether, la segunda mayor moneda digital, avanzó un 5,7%.

El precio de Bitcoin, desde el pico de septiembre/18 a la fecha

¿Cómo se explica la subida sostenida? hay varias noticias que están favoreciendo a la criptomoneda. "AT&T dijo la semana pasada que permitirá a los clientes pagar cuentas con Bitcoin o Bitcoin Cash. Asimismo, se reveló que Fidelity Investments estaba ultimando planes para la compraventa del activo digital para clientes institucionales", resumió la agencia de noticias para quien esas buenas noticias muestran un mayor interés en el sector por parte de grandes empresas, están alentando a los defensores de las criptomonedas.

"Bitcoin ha repuntado casi un 70% este mes a pesar de las preocupaciones de JPMorgan Chase de que su precio podría haber superado su 'valor intrínseco', un concepto que no todos los inversores creen que pueda aplicarse a una moneda digital", describió.

¿Cuánto va a subir?

Siempre es díficil predecir el precio de la criptomoneda, ya que su historia demuestra que es muy volátil. En una entrevista para el sitio Cointelegraph, el argentino Carlos Maslatón se animo a lanzar tímidamente un pronóstico: "A mí no me gusta mucho decir dónde va a estar el Bitcoin en tal o cual fecha. Yo considero que la caída terminó en US$ 3,200 el año pasado. Creo que ahí comenzó un ciclo que dura unos tres años. Creo que va a ser muy fuerte porque va a multiplicar varias veces el precio. Va a ir muy arriba del máximo histórico. Tengo un objetivo para dentro de tres años que es muy alto. Basado en mis cálculos de tiempo estimo que en un año podría estar más o menos en US$ 46,000".

En la Argentina, el precio hoy está alrededor de los $ 400.784, según el agregador de exchanges Coinmonitor.

Funte: Coinmonitor.info

