Volvió Martín Tetaz: puso "reglas de convivencia" y lo mataron

Las opiniones en Twitter jamás tuvieron ni tendrán todas el mismo grado de validez. Existen algunas más calificadas que otras. Sobretodo, aquellas que provienen de especialistas en determinado temas que suelen marcar la agenda pública. Sean compartidas por la mayoría o no, existen visiones que suelen generar un revuelo y polémica. Y eso se debe a la relevancia del autor en cuestión.

Martín Tetaz es un economista pragmático, como el mismo se define, que, desde su ingreso a la red de microblogging, consiguió que muchos de sus posteos se hicieran virales.

A principios del año pasado, Tetaz se alejó de Twitter y sus detractores buscaron hacérselo pagar. Lo criticaron por alejarse en el arranque de la crisis (antes incluso de la devaluación del peso frente al dólar estadounidense) o que no daba la cara por el momento que atravesaba la gestión que él había apoyado.

En diálogo con Infotechnology el economista explicó los motivos por los cuáles dejó de escribir y ahora regresó a Twitter, al tiempo que se autodefinió como economista pragmático y reiteró sus críticas al modelo económico encabezado por la administración kirchnerista.

“¿Por qué dejé de escribir en Twitter? Porque me di cuenta que me demandaba demasiado tiempo y que necesitaba empezar a administrarlo y manejarlo de otro modo para poder cumplir con algunos compromisos que había asumido”, explicó.

Esos compromisos eran la escritura de la colección “El GPS de tu Economía cotidiana” que publica a partir de esta semana Clarín y su próximo libro de Editorial Planeta que saldrá a la venta en julio próximo.

“¿Por qué volví? Porque terminé de escribir la colección, cumplí con el compromiso asumido, y ahora tengo un poco más de tiempo para estar presente en Twitter”, apuntó.

Por otro lado, Tetaz se autodefinió como un economista pragmático que cree que la economía la lleva adelante la gente haciendo cosas.

“Eso no quiere decir que sea populista, como la administración kirchnerista, al contrario. Ese modelo nos estaba llevando a ser como Venezuela y había que cambiar. Era un modelo que iba a hacer perder valor a nuestra moneda”, remarcó.

Tetaz recordó que siempre pensó que la administración de Mauricio Macri debía realizar un cambio a modo de shock y no gradual, como finalmente sucedió.

“Ante la alternativa de volver al Gobierno, había que ser un shock. Éramos muchos los que pensábamos se debía bajar la inflación, y el déficit fiscal. Incluso escribí que los cambios debían ser por un shock. Sin embargo, se decidió ir por gradualismo que, creo, funcionó hasta el 28 de diciembre de 2017. Dicho todo esto soy afiliado al radical. Acompaño con las críticas que hay que hacer”, puntualizó.

Ese día, también conocido como 28D, el Gobierno de Mauricio Macri anunció una modificación de las metas fiscales pese a aprobar el Presupuesto para 2018 apenas un día antes.

Tetaz se refirió también a los problemas que aún posee Twitter. “Al no haber filtros de identidad, muchas veces se transforma en una cloaca. No voy a pedir DNI. Hay un fenómeno que se multiplicó. Muchos usan cuentas fake (falsas) pese a que todos sabemos de quiénes son. Pero Twitter fue siempre una red social para el hostigamiento y el bullying. Eso ahora se exacerbó. Por eso ahora decidí no discutir más con ninguna persona que se dirija con insultos”, explicó.

¿Cómo fue el hilo con el que Tetaz volvió a Twitter y cuáles son las reglas que puso?