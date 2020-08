Vipealo, la nueva startup que la está rompiendo

Viajar es para siempre. Dicen que el viajero es aquel que no sabe a dónde va, pero se acuerda de todo, mientras que el turista sabe hacia dónde va, pero al final no recuerda nada. El viajero empuja los límites de lo desconocido, no se conforma con seguir el camino de otros, quiere encontrar el propio. Por eso debemos ser viajeros. Debemos, y queremos, viajar para vivir.

Nuestro mundo y nuestra realidad nos ofrece la oportunidad de que cada día sea diferente al anterior, que ninguno sea igual. Pero también de relacionarse con personas interesantes, historias insólitas y lugares que se quedan a vivir siempre con uno mismo. Además, te permite conocerte a ti mismo a través de otros y no parar de aprender constantemente.

Viajar no es solo hacer turismo, sino también salir de la zona de confort y crecer. Viajar es un placer de la vida. Nada como tomar la maleta y cambiar de aires, renovando nuestro espíritu. Una actividad placentera que nos aporta enseñanzas y nos da la energía necesaria para volver a la rutina.

Vipealo te descubre los mejores planes para conocer, y reconocer, los rincones más emocionantes del mundo. Esta novedosa startup de planes turísticos es la preferida por los trotamundos. Vipealo.com es un portal online de visitas guiadas, actividades y excursiones que permite al viajero, sin gastar mucho dinero, realizar un viaje completo, lleno de entretenimiento, diversión y adrenalina.

Emprendedora con alma de viajero, esta web que lo está petando entre los usuarios más ansiosos por descubrir el planea te ayudará a planear tu recorrido. Basta con escoger tu destino y rellenar tus días con un sinfín de propuestas de diferentes ámbitos, desde entradas a museos hasta actividades deportivas, excursiones de varios días o free tours. Un catálogo virtual que te permitirá crear a tu gusto el viaje soñado.

Un equipo multidisciplinar trabaja día a día y de manera constante con el fin de ofrecer al usuario un viaje completo y de calidad. Además de proporcionar planes exclusivos, una atención personalizada las 24 horas y las mejores opiniones de los vipeadores para que el aventurero no tenga nada de lo que preocuparse.

Vip, vip, ¡Vipealo!

Vipealo nació a principios de 2020 para ofrecer una alternativa a aquellos viajeros deseosos de planear nuevas experiencias en su próximo destino. Una opción que les facilita vivir una sensación única mientras descubren un nuevo lugar. Gracias a la figura del Mistery Traveler, la empresa garantiza la calidad de todos los productos turísticos ofrecidos en su página web. Continuamente distintos evaluadores recorren los cientos de kilómetros del territorio español con el fin de comprobar las distintas actividades, en su totalidad y dependiendo de diversos factores, para poder establecer recomendaciones y futuras mejoras.

Vip, vip, ¡Vipealo! El nombre perfecto para unas experiencias de ensueño. Planes Vip para conseguir que como viajero vivas actividades diferentes de alta calidad y aventuras únicas creadas a tu medida. Navega por la web en la búsqueda de aquel destino o actividad que quieras añadir a tu futura hoja de ruta ¡Con Vipealo nunca viajar fue tan divertido!

Además, esta plataforma online prevé integrar próximamente un lanzador de ideas de destinos. De este modo, ofrecerá una serie de opciones dependiendo del tipo de viaje que desea, ya sea un lugar de mar, playa o montaña. También añadirá a su web una opción de filtrar dependiendo del precio medio aproximado del ocio en cada destino.

Por eso no es de extrañar que, gracias a su constante evolución, Vipealo.com espere convertirse en los próximos meses en el referente de actividades y visitas guiadas en los principales destinos turísticos nacionales e internacionales.

C CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO