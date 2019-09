Video viral: todos pensaron que la nena insultaba a Trump, pero era mentira

Hace unos días atrás se había viralizado un video en el que una niña le decía a Donald Trump "eres una desgracia para el mundo". Sin embargo, esa persona que aparecía de espaldas no era el presidente de los Estados Unidos, si no un actor.

Hace unos días atrás se había viralizado un video en el que una niña le decía a Donald Trump "eres una desgracia para el mundo". Sin embargo, esa persona que aparecía de espaldas no era el presidente de los Estados Unidos, si no un actor. Todo era parte de un fragmento de un sketch del programa estadounidense de humor The President Show del canal de televisión Comedy Central.

�� Hasta una niña lo sabe de lo evidente que es, Donald Trump es una desgracia para el mundo #QueSeSepa pic.twitter.com/pR1kox2dPL — Rafael del Castillo (@rafadelcastillo) August 30, 2019

El actor es Anthony Atamanuik. El video se grabó el 15 de abril de 2017 cerca del Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C. durante una protesta para pedir que el presidente Donald Trump hiciese público su declaración de la renta.

El video completo, el actor interactúa con varias personas e interviene desde el escenario del acto.

Desde el sitio español, Maldita.es dicen que no se pudo verificar si la niña es una actriz, si su reacción es parte de un guión o si fue espontáneo.