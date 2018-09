Varios productos Apple serán más caros por la pelea entre Trump y China

La tensión por la guerra comercial que llevan adelante China y los Estados Unidos parece no tener fin. En ese contexto, varias firmas tecnológicas serían las más afectadas debido a que muchas de ellas fabrican sus dispositivos (o partes de ellos) en ese país.

El gigante tecnológico Apple alertó que el 25 por ciento que la administración de Donald Trump planea aplicar sobre productos de origen chino afectará a los próximos Apple Watch, Mac mini y distintos accesorios.

Las continuas amenazas de Trump sobre la aplicación de nuevas tarifas a productos chinos por unos US$ 200 mil millones tendría un impacto decisivo sobre varias de las líneas de producción de la firma de Cupertino, en especial, sobre varios accesorios y wearables.

No obstante, aún se desconoce si cada uno de los productos de la empresa de la manzanita sufriría un incremento de 25% en su precio como así también cuándo entrarían en vigencia los nuevos valores.

Según un tweet de la agencia Bloomberg, Apple le envió una carta al gobierno estadounidense en el que puntualiza que diferentes productos se verán afectados por la nueva tarifa.

Entre los dispositivos que menciona la carta de la firma aparecen el Apple Watch, Mac mini, AirPods (auriculares inalámbricos), HomePod (parlante similar a Alexa), Apple Pencil (lápiz), AirPort routers, y algunos adaptadores y cables.

Días atrás, el propio Trump admitió en su cuenta de Twitter que los precios de Apple podrían subir por los enormes aranceles impuestos a China.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA