Todo lo que debés saber si te querés traer un celular de afuera

La idea es seductora. Aprovechar las vacaciones para renovar tu smartphone suele pasar por la cabeza de todos aquellos que suelen renegar por la pérdida de memoria o descarga rápida de la batería.

O quizá aprovechar el viaje de un familiar o amigo cercano para pedirle que se apiade de tu sufrimiento y se tome algunos momentos para acercarse hasta un local y comprar “ese modelo que tantas veces le dijiste”.

Sin embargo, no es todo tan sencillo. Más allá del problema extra generado por la devaluación del peso en las últimas semanas, encontrar el modelo adecuado y al mejor precio posible no es suficiente.

¿Por qué? Es imprescindible que la persona verifique varios aspectos técnicos para asegurar que el equipo funcionará cuando pise suelo argentino.

En un caso puntual, días atrás, el fabricante Xioami –uno de los de mayor crecimiento por la relación precio/calidad y su parecido al iPhone- anunció que pondrá límites para sus dispositivos fabricados en China que quieran utilizarse en otro país. Así, dejó en claro que empezarán a funcionar de forma incorrecta en otros lugares que no sean China.

La explicación por partes

En primer lugar, para adquirir un celular en el exterior ya no basta un buen modelo y hallar qué tienda lo comercializa más barato. Existen razones técnicas por las cuáles ese dispositivo podría no contar con señal una vez encendido en la Argentina. ¿Los motivos? Puede que utilice una tecnología diferente, el equipo tenga otro idioma, o simplemente haya sido bloqueado.

En ese sentido, es imprescindible que coincidan las bandas en las cuáles funciona el equipo. Es decir, si el nuevo smartphone no habla el mismo idioma que las antenas locales, carecerá de señal y se estará ante un problema sin solución.

Antes que nada, el comprador debe chequear que el celular sea compatible con la banda 4 de UMTS, también conocida como AWS, y a veces denominada LTE banda 4 o simplemente B4. Si el equipo no tiene esta especificación no podrá agarrar la señal 4G que funciona en la Argentina.

La banca 4 de UMTS (o AWS, LTE banda 4, o B4) usa las frecuencias de 1700 MHz y 2100 MHz.

Es decir, para operar de forma correcta, el equipo que se compre en el exterior deberá ser AWS, ya que con usar una sola de las frecuencias mencionadas no alcanza. ¿El motivo? Se necesitan combinar frecuencias para que una se use para enviar y otra para recibir datos.

En la Argentina también existe otra banda que, de a poco, está implementándose: el LTE 28, que funciona en la frecuencia de los 700 MHz.

Idealmente, el comprador debería chequear y comprobar que el nuevo smartphone funcione con ambas bandas para no perder la señal 4G en algunas zonas del país.

Para verificar si un determinado modelo funcionará correctamente en la red de un país en particular, se ingresar a la base de datos del sitio Will My Phone Work. En ese portal existe información sobre si las bandas del equipo y la zona concuerdan o no.

El idioma

A la hora de comprar un celular afuera, el comprador debe preguntar cuáles son los idiomas incluidos ya que en algunos casos, solo poseen una traducción al inglés.

Chequear el origen y si tiene “los papeles en regla”

El otro punto clave a tener en cuenta a la hora de comprar un equipo en el exterior es el bloqueo de equipos por medio de su número IMEI.

El códifo IMEI es la Identidad Nacional de Equipamiento Móvil y se puede averiguar marcando *#06#. Al hacerlo aparecerá el número de 15 dígitos que identifica al aparato mundialmente.

Ocurre que en algunos casos, las redes de telefonía bloquean ciertos IMEI si reciben reportes de que el equipo fue robado o extraviado.

Por tal motivo, al adquirir un celular en el exterior –sobretodo cuando se haga en una casa de smartphones usados-, es importante solicitar el IMEI y consultarlo en alguna base de datos.

En la Argentina, el ENACOM posee en su sitio web un apartado donde los usuarios pueden consultar el estado de una determinada identidad para saber si se encuentra habilitada.

El caso Xiaomi

A través de un blog oficial, informó que los celulares fabricados para China no podrán ejecutar las ROM globales de MIUI, el software diseñado de forma exclusiva por la marca para funcionar sobre Android. Lo mismo pasará en los equipos pensados para operar fuera de China, que no podrán ejecutar la ROM china de MIUI.

La decisión hará que un celular Xiaomi con software chino no podrá ser utilizado en español (solo estará disponible el chino o inglés) y no contará con acceso a Google Play, la tienda de apps de Google.

¿Hay solución? El comprador deberá pedir una garantía de que el celular Xiaomi comprado fue fabricado para el mercado global y no para ser utilizado en el mercado chino.

Con el anuncio, la compañía empresa podrá garantizará un buen funcionamiento de sus equipos en todo el mundo, aunque sin dudas afectará a los usuarios que hayan comprado un equipo de la marca fabricado en China y para ser usado en ese país.

Su ínfima presencia internacional generó que muchos importadores compraran los dispositivos en China. Luego de comprarlos, los equipos eran desbloqueados y se les instalaban un software no oficial, que contenía mayor cantidad de idiomas. Así se pudieron comercializar fácilmente en otros países.

Sin embargo, con la instalación del software no oficial los equipos empezaron a registrar fallas de funcionamiento y a carecer de actualizaciones para mejorar su seguridad.

Estos motivos hicieron que muchos usuarios consideraran que Xiaomi era una marca poco confiable. Por tal motivo, la empresa decidió poner manos a la obra.