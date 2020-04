Usaron Big Data para encontrar una "vacuna digital" que puede ganarle al coronavirus: qué hace y cómo podés sumarte

La computación en la nube y el big data permiten a las compañías farmacéuticas analizar datos a pasos agigantados: en grandes modelos de simulación, se prueban millones de compuestos y drogas para crear una vacuna frente a la pandemia global de coronavirus.

“Los datos ayudan a diseñar una vacuna digital”, explica Luis Paolini, CEO de Drixit Technology, una empresa que se encarga de “salvarle la vida” a las personas que trabajan en plantas industriales o en pozos de petróleo a través de un aparato que censa y monitorea en vivo la temperatura y la salud de los trabajadores. “Los modelos de simulación de datos le mostraron al mundo que sin datos no tenemos vacuna”, agregó.

Las compañías farmacéuticas utilizan el big data para encontrar una droga que haga efecto contra el coronavirus como también una vacuna. Por otro lado, los gobiernos también analizan nubes de datos para entender en cuánto tiempo el coronavirus podría infectar a la población para así contener su propagación y no colapsar el sistema de salud.

Un proyecto de computación llamado Folding@home busca utilizar el espacio disponible de las computadoras y teléfonos celulares que las personas no utilicen.

Nuestros dispositivos digitales tienden a tener mucha capacidad de cómputo sin usar. Las personas “donan” el espacio disponible de sus notebooks, computadoras de escritorios, celulares, tablets o hasta Play Stations para ayudar a procesar datos de cómo el virus se desenvuelve día a día y para encontrar curas potenciales para el coronavirus.

Actualmente, Folding@Home es equivalente a una supercomputadora. En este momento, está operando 1,000,000,000,000,000,000 veces por segundo.

Thanks to our AMAZING community, we’ve crossed the exaFLOP barrier! That’s over a 1,000,000,000,000,000,000 operations per second, making us ~10x faster than the IBM Summit! pic.twitter.com/mPMnb4xdH3

El fundador de Folding@Home, Greg Bowman, mostró a través de Twitter una “cortesía” de la empresa: cómo luce la dinámica de la proteína del COVID-19.

As promised, here is our first glimpse of the #COVID19 spike protein (aka the demogorgon) in action, courtesy of @foldingathome . More to come! pic.twitter.com/iD2crCMHcX