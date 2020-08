Uno por uno, qué ofrecen los nuevos bancos digitales para ganarles clientes a los tradicionales: super tasas y costo cero

En un contexto de digitalización plena, Banco del Sol se apresta a cerrar la grieta entre los dos sistemas, el 100% digital y el tradicional analógico. Se trata de la apuesta de Sancor Seguros para ingresar al mundo de los bancos digitales y las nuevas finanzas 2.0. Con una primera apuesta hacia el interior del país, la plataforma fue definida por el Gerente General del grupo, Alejandro Simón, como "mucho más que una fintech".

"Somos la primera aseguradora de origen que se mueve al sector bancario", explicó Pujato, quien menciona al Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social (CITIES), la incubadora de startups del grupo, como parte de su apuesta a la economia del conocomiento. La inversión fue de US$ 60 millones de dolares. "Ser el mejor banco desde lo digital pero tambien desde lo humano, buscamos comprometernos con las comunidades donde operamos, en el desarrollo sostenible, en la inclusion aseguradora pero ahora tambien la inclusion y educacion financiera", agrego el CEO de la firma de seguros. En su presentación del producto, Simón también mencionó que el mercado es grande -y la estrategia de la empresa es empezar en el interior, donde no hay tanta competencia con las fintech- y no parece querer pelear por ahora con el pujante sector fintech.

"Estamos invirtiendo para y por los argentinos, no somos bank ni banking, somos banco. No somos fintech ni billetera digital, somos un banco de verdad, con licencia del BCRA, cumplimos con todas las regulaciones y controles. El grupo sanco seguros compro este banco que ya tenia 20 años de vida. Somos 900 asesores en el pais, 200 colaboradores y una inversion de US$ 60 millones", afirmo Sebastián Pujato, CEO del nuevo banco digital. A lo largo de la presentación, el nuevo CEO del banco afirmó que buscan tener "los beneficios de los dos mundos, queremos tener ese toque humano". A su vez, el nuevo banco 2.0 planteó como objetivos ser uno de los 10 bancos lideres del pais proximos 5 años. Para llegar a eso, calcula que necesitarán $100.000 millones en creditos de los cuales una parte saldrá de sus 7 millones de asegurados. "No somos fintech porque tenemos todos los servicios del banco y estamos regulados por el BCRA", vuelve a aclarar Pujato.

Banco del Sol se lanza con la apertura de una cuenta online, 100% digital y sin costos que además ofrece una caja de ahorro en pesos remunerada. Esto a su vez le ofrece al usuario uan tarjeta de débito virtual y físico (el procesador de pagos es VISA). El roadmap de la empresa, que va hasta principios de 2022, incluye compra de divisas extranjeras y un sistema integral para Pymes; al igual que préstamos y cajas de ahorro en dolares.

EL banco arranca en 6 sucurales: Sunchales, San rafael, Rafelea, Junin, General Roca y Villa María hasta finales de agosto. Luego, se extiende a 50 localidades chicas (de menos de 100.000 habitantes) antes de dar el salto a las de más de 200.000. Caba y Gran Buenos Aires quedan recién para el final del camino.

¿Qué ofrecen los otros bancos digitales?

Actualmente en la Argentina existen otros 3 bancos digitales que compiten. El primero es Wilobank, de Eduardo Eurnekian. A casi dos años de su puesta en funcionamiento (debutó el 30 de junio de 2018), se jacta de haber emitido más de 90.000 plásticos entre crédito y débito. Como dato adicional, se trata de tarjetas Mastercard Internacional con banda, chip y tecnología contactless.El banco cuenta con los siguientes servicios:

Caja de ahorros en pesos y en dólares.

Tarjeta de débito Mastercard Contactless.

Tarjeta de crédito Mastercad Contactess Internacional, Gold y Black, según evaluación crediticia.

Préstamos personales, sujetos a evaluación crediticia.

Plazos fijos, en pesos y en dólares.

Transferencias.

Extracciones en cajeros automáticos.

Pago de servicios a través de Link Pagos.

Todos los productos son sin costo, excepto la comisión por el uso de cajeros en el exterior y el mantenimiento mensual de la tarjeta Wilocard crédito. El bancio nació originalmente como la app Wanap.

El otro es Brubank, de Juan Bruchou, está regulado por el Banco Central y ofrece las funcionalidades de un banco tradicional, pero sin trámites, esperas ni horarios de atención ya que no cuentan con sucursales físicas. Actualmente ofrecen

Caja de ahorro en pesos y en dólares, por eso podés comprar y vender dólares a través de la App.

Plazos fijos en pesos y en dólares.

Tarjeta de débito Visa Contactless, que podés usar en Argentina o en el exterior, para compras en sitios web o para servicios de música y entretenimiento.

Transferencias inmediatas desde y hacia otras cuentas bancarias.

Para abrir una cuenta en Brubank solo es necesario tener DNI argentino, más de 18 años, y tener un celular donde descargar la App. El proceso es con verificación biométrica de tu identidad (que es contrastado vía ReNaPer). La cuenta tiene varias ventajas:

Activar y pausar la tarjeta desde la App.

Ordenar las compras por categorías para organizar y llevar un control de la economía personal.

Una vez que se solicitá la apertura de la cuenta y hasta que llega la tarjeta (15 días aproximadamente) se pueden hacer compras online utilizando una tarjeta virtual que se crea inmediatamente.

Permite pagar servicios a través de la App: como hacer recargas de Sube, de celulares, pagar servicios como telefonía, agua, gas y servicios de cable, tarjetas y otros.

Cabe recordar que es solo una app: no existe la opción de homebanking, o usuario y clave para ingresar desde una computadora.

Por último se puede mencionar a Rebaking, del grupo Transatlántica. Este banco digital tiene las siguientes características:

Las cuentas bancarias digitales no tienen costo de apertura ni de mantenimiento.

Aquellos clientes que abran una cuenta Rebanking podrán acceder a una Caja de Ahorro en pesos y otra cuenta en dólares.

Las cajas de ahorro son remuneradas

Además se pueden constituir Depósitos a Plazos Fijos, realizar Operaciones de Cambio, Transferencias y Pagos de servicios.

Se puede solicitar una tarjeta American Express