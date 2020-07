Una salteña recibió una inversión de Melinda Gates por US$ 2 millones: qué hace su empresa

Melinda Gates premió a la co-fundadora de Webee con una inversión de US$ 2 millones. Webee es una empresa de Córdoba y fundada por una salteña y un cordobés. La start-up tecnológica busca soluciones tecnológicas mediante Internet de las Cosas (IoT) y desarrollos en Inteligencia Artificial para eficientizar procesos dentro de la industria alimenticia.

Su co-fundadora Cecilia Flores recibió el reconocimiento “Female Founders Competition”, organizado por M12 Venture Capital de Microsoft junto a Mayfield y Pivotal Ventures, una compañía de inversión que incentiva proyectos tecnológicos de mujeres. La directora de la compañía de inversión Mayfield y Pivotal Ventures es Melinda Gates.

Del concurso participaron 1500 mujeres de todo el mundo y constaba de dos categorías: Deeptech y Software as a Service (SAS). Cecilia Flores ganó US$ 2 millones en esta última categoría.

“Es muy importante para las mujeres porque el objetivo es darnos visibilidad. El 98% de las inversiones de Silicon Valley se destinan a empresas de hombres”, sostuvo la co-fundadora de Webee.

La start-up tecnológica nació en 2015 y se enfoca en la primera parte de la cadena de producción de suministros alimenticios. “Nos enfocamos en que esta forma de tecnología pueda ser accesible para compañías que no necesariamente tienen know how tecnológico o tienen ingenieros especializados. El desarrollo es complejo y requiere muchísima codificación, lo que hicimos fue detectar la dificultad del mercado de adoptar más tecnología porque los recursos de ingeniería son escasos. Lo que hicimos fue crear una solución end to end que hace absolutamente todas las partes del proceso y no necesita codificación y lo que permite es que una persona con conocimiento básico de IT pueda desarrollar todo el proceso sin necesidad de generar ni una línea de código”, explicó Cecilia.

Actualmente, los fundadores viven en Silicon Valley y hace 7 años trabajan en el desarrollo tecnológico de Webee. "Esta tecnología tiene su complejidad. Nos permite conectar unos sensores al campo para detectar variabilidad en ciertos indicadores. Es infinita la cantidad de cosas que se pueden monitorear. Extraen información, la monitorean en tiempo real y la ponen a disposición del usuario por medio de alertas", dijo Cecilia Flores.