Una por una, estas son las teles 4K más baratas del mercado y que mejor funcionan

Plasma. Lcd. Led. Oled. Smart TV. Todos denominadores que irrumpieron en los últimos años para definir las nuevas tecnologías a la hora de hablar de pantallas. En la actualidad, la mejor resolución posible disponible en la Argentina es la tecnología 4K UHD –Ultra High Definition, o cuatro veces superior a la Alta Definición (HD).

Si bien en resto del mundo ya existen prototipos de 8K, en la Argentina recién comienza a multiplicarse el uso de dispositivos 4K, favorecido en parte por el mundial de fútbol de Rusia 2018.

A diferencia de las pantallas LED u OLED, cuyo tamaño convencional rondaba entre las 32 pulgadas y 40”, el tamaño promedio de los televisores 4K que se comercializan en el país arranca en las 43 pulgadas.

A continuación una breve descripción de los equipos más económicos que poseen esta tecnología y se encuentran disponibles en la Argentina

-LG Smart TV 4K 43" (mod. 43UK6300PSB): De origen argentino, se trata de una pantalla LCD con definición 4K UHD que, además, es Smart TV. Tiene una resolución de 3840 x 2160 píxeles, con tres puertos HDMI, dos entradas USB, TDA, conectividad a Internet, y salidas de audio óptico digital. Su valor en los sitios de Frávega, Garbarino y Compumundo alcanza los $ 33.999

-Samsung Smart TV 4K 43" (mod. UN43MU6100GCFV): Cuenta con una resolución de 3840 x 2160 píxeles. Se trata de una pantalla LED con resolución 4K UHD. Incluye tres puertos HDMI, 2 entradas USB, TDA, conectividad a Internet. Las funciones PurColor y HDR son algunas de las diversas experiencias que ofrece para brindar variedad de detalles y colores reales, sin importar los niveles de la iluminación ambiente. El usuario puede instalar la aplicación Smart View en su smartphone y PC para compartir el contenido de los dispositivos directamente en la pantalla, sean fotografías, videos o música. Su valor en los sitios de Frávega, Garbarino, Compumundo y Musimundo alcanza los $ 35.999.

-Phillips Smart TV 4K Ultra HD (mod. 43PUG6102/77): Su pantalla plana LED ofrece una resolución de 3840 x 2160 píxeles y una resolución de aspecto 16:9. La distancia recomendada de visión para el usuario oscila entre 1,6 metros y 2,3 mts. Incluye 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, sintonizador digital TDA, ingreso cable LAN -conectividad a Internet- y ficha de audio óptico digital. Tiene dos parlantes con una potencia de 10 W cada uno y sonido Dolby. Su valor en los sitios de Garbarino y Musimundo alcanza los $ 42.399.

-Noblex Smart TV 43 pulgadas (mod. DI43X5100X FHD): Posee una pantalla LED widescreen (16:9) con resolución Full HD (1920x1080). La tecnología LED reduce el consumo de energía y aporta, según el fabricante, mayor calidad de imagen y contraste. La distancia mínima de visión recomendada para su uso, según la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE, por su sigla en inglés) debe ser como mínimo, el doble del ancho del televisor (2 metros, aproximadamente), mientras que la máxima no debe superar más de cinco veces esa medida (unos 5 metros). Su valor en el sitio de Musimundo alcanza los $ 23.999.

-HISENSE TVC 50" HSS LED HLE5017RTUX – 4K: ofrece una experiencia de uso amigable, con una interfaz gráfica personalizable. Cuenta con aplicaciones integradas como Netflix UHD, Youtube UHD y App Store (que incluye apps de primer nivel).

Posee la tecnología NEON Media Processing Engine, que facilita el procesamiento de video. Su resolución es 4K ULTRA HD. Incluye entradas HDMI 2.0 con soporte ARC y CEC. Además, cuenta con puertos USB disponibles. Sintonizador digital incorporado con función PVR y Timeshift para grabar los programas favoritos. Posee entradas posteriores de Audio/Video; y salida para auriculares y audio digital multicanal S/PDIF. Tiene un transmisor Bluetooth para conexión de parlantes o auriculares inalámbricos. Por otro lado, el Modo futbol refuerza el sonido y readapta la imagen para una mejor visualizacion. Su sonido fue mejorado gracias a las tecnologías TotalSonics, TotalVolume y TotalSurround. Su valor asciende a: $ 35.999.