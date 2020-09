Una empresa argentina le "declaró la guerra" a los reyes de las tarjetas

Durante muchos años, los bancos emisores de las tarjetas estaban involucrados en todos los eslabones de la cadena de pago, desde el alquiler del posnet a la rendición de cuentas al comercio. Fue así hasta que Defensa de la Competencia obligó a los bancos a replegarse. Sucedió en el gobierno de Macri y en ese interín creció First Data y se despertó el interés de nuevos jugadores. Los reyes de los procesadores de pago pasaron a ser Prisma y First Data pero a partir de ahora tendrían un nuevo competidor en la batalla.

Esta nuevo jugador fue creado bajo la alianza de dos empresas nacionales, Pay per tic y + simple para el procesamiento de las operaciones. Sin embargo, este desembarco es solo un recordatorio de que vendrán más. La compañía que se llama Pay per Tic es + simple, y combina una solución tecnológica como Pay per tic para la recaudación y pago automático con + simple que es una plataforma abierta para manejo medios de cobro y pagos.

Por su parte, la CEO será la ex Citibank y ex First Data, Patricia Guarnes. Fabián Barros Requeijo, fundador y presidente de Pay per Tic, se dedicará a los acuerdos estratégicos. Pero además, Sebastián Lancman, CEO y fundador de + simple será director de esta nueva alianza estratégica.

"Pay per TIC no compite sino que es un complemento de los adquirentes actuales Prisma y First Data. No tenemos intención de competir con los jugadores actuales sino ser un complemento de ellos, así como de cualquier otro player que aparezca", destacaron desde la empresa. "Nuestro objetivo es darle a los clientes, ya sean instituciones o comercios, servicios adicionales a los que ya les dan los jugadores actuales, sin reemplazarlos. Le daremos tecnología a los bancos y adquirentes para que sus clientes puedan mejorar la experiencia de pago", agregaron.

Pay per Tic nació en 2009 como una solución informática de recaudación, acompañando a clubes y ONGs. En 2013, comenzó a operar bajo la consigna “Pago Respetuoso” para pagadores, gestionando todo tipo de cobranzas desde cuotas escolares o sociales, expensas, suscripciones, mantenimientos, abonos, seguros médicos y obras sociales, entre otras. Hoy es la segunda plataforma de pagos del país en volumen de operaciones, con casi 2 millones de personas que alguna vez la utilizaron. Opera con un staff de 80 personas y cuenta con más de 680 entidades adheridas a su servicio de recaudación. La plataforma tiliza Blockchain para el prepago de impuestos, servicios o cuotas, que está siendo implementada por la Municipalidad de Jesús María, trabaja con la Universidad Siglo 21, y con la Secretaría de Turismo y Ganadería. También procesa las donaciones diarias de la colectividad judía.