Una app argentina la rompe entre los 'millennials' a la hora de la siesta por repartir $ 5.000 por día

Desde el 25 de junio pasado la hora de la siesta en la Argentina es diferente. ¿Por qué? Desde ese día, una aplicación argentina propone una nueva tendencia en la industria del entretenimiento mediante un juego de trivias que reparte $ 5000 cada tarde y es furor entre los millenials.

Su nombre es Ingame y fue desarrollada por el equipo de la agencia Dift.co, una empresa integrada por programadores y diseñadores. Si bien sus ejecutivos creían que el modelo funcionaría, jamás pensaron que luego de 80 programas transmitidos en vivo, la aplicación ya tuviera más de 345.735 descargas.

Por día, unas 65.331 personas participan, en promedio, de la trivia y durante su transmisión, Google marca picos históricos de búsquedas, según comentaron desde Dift.co.

“Ingame como marca nació hace 4 o 5 años como plataforma para interactuar con la radio Vorterix”, explica Matías Mediña, Head of Strategy and Design en Dift Co, en diálogo con Infotechnology.

En aquel comienzo, Ingame era utilizado para proponer diferentes “misiones entre los oyentes”.

“Luego quisimos llevar el formato a marcas y no funcionó. El año pasado, vimos que en los Estados Unidos estaba funcionando bien la aplicación HQ Trivia y vimos que aquel proyecto de Vorterix podía funcionar bien de esa forma acá”, añadió.

Dift retomó el desarrollo de Ingame y demoró cerca de seis meses para conseguir la infraestructura necesaria para que la app no tuviera problemas en caso de convertirse en un éxito.

Actualmente, Ingame se transmite de lunes a viernes a las 14 hs, conducida por el reconocido influencer e instagramer Santiago Maratea.

¿A qué se debe su éxito? La app entrega $ 5.000 todos los días. La cifra se reparte entre los que llegan al final de la trivia. Es decir, si hay dos ganadores, se llevan $ 2.500 cada uno.

Para ganar, los jugadores deben responder correctamente, en 10 segundos, 12 preguntas multiplechoice. Quienes pierden, quedan fuera del juego pero pueden seguir sintonizados a la transmisión. Si no hay un ganador, el pozo se acumula para la siguiente edición de Ingame.

“Por ahora el dinero de los premios lo ponemos nosotros. Ya debemos estar por encima de los $ 200.000 en premios en los últimos tres meses. Si bien podría salir desde una pauta tradicional, creemos que la adquisición de usuarios es más rica mediante el premio. Por ahora lo solventamos nosotros. Obviamente, que la idea es llevar el proyecto a una etapa de monetización que ya tenemos proyectada”, agregó Mediña

El éxito de la aplicación también se debe que para participar no es necesario estar frente a un televisor como en los tradicionales programas de entretenimientos, sino que basta tener a mano cualquier celular que tenga la aplicación descargada.

“En el camino, tenemos muchas ideas de desarrollo a nivel tecnológico. Estamos proyectando otra salida diaria a las 18 hs. Esta semana lo hicimos como una novedad y fue un éxito. Queremos innovar con invitados y ofrecer otra propuesta de entretenimiento. Como a la gente le encantar buscar las respuestas, en Google hay picos mundiales de búsqueda a la hora de la transmisión”, agregó.

¿Se puede ganar usando Google? “Por el tiempo de respuesta es casi imposible. Además, muchas veces reformulamos las preguntas para que sea imposible poder buscarlas ahí. Pero hay algunas que sí se pueden buscar”, completó Mediña.

La app de Ingame está disponible de forma gratuita en la tienda Play Store, para dispositivos Android, y en la App Store, para equipos con iOS.

CA CARLOS ALTEA