Un video muestra la verdadera opinión de Alberto sobre el cepo: "No sirve porque no entran dólares"

En el mundo de la política no existen los plenos absolutos, como así tampoco posturas inalterables. Pensamientos, apoyos, lealtades y opiniones cambian y se alteran con el correr del tiempo, incluso, cada vez más rápido.

Y el archivo audiovisual, actualmente inmenso gracias al espectacular avance de la tecnología, se convirtió en un testigo y juez incuestionable.

Apenas un día después que trascendiera un video de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en el que confirmaba su negativa a implementar la doble indemnización durante uno de sus mandatos, salió a la luz un fragmento de una imperdible entrevista realizada al presidente, Alberto Fernández.

En esa conversación -con fecha del 22 de julio pasado-, el flamante titular del ejecutivo enfatizó que él nunca estuvo a favor del cepo.

“Mire usted está preocupado por el cepo. ¿No? (le pregunta al periodista Joaquín Morales Solá). Yo nunca estuve a favor del cepo. El cepo para mí era como poner una piedra en la puerta giratoria. Cuando usted pone una piedra en una puerta giratoria, la puerta para salir se traba, pero también para entrar se traba”, remarcó el presidente electo en aquella ocasión.

El increíble video que muestra a Cristina en contra de la doble indemnización En el mundo de la política, muchas posturas, pensamientos, apoyos, lealtades y opiniones suelen modificarse con el transcurso del tiempo. En algunos casos, los cambios son tan radicales que, incluso, algunos pensamientos pueden dar un giro de 180 grados. Y el archivo audiovisual, actualmente inmenso gracias al espectacular avance de la tecnología, se transformó en un testigo incuestionable.

El video fue publicado en Twitter por la cuenta Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa), es decir, la cuenta oficial de prensa y difusión del presidente electo.

Según Alberto Fernández, lo del cepo fue una "medida bastante inconsistente”. “De hecho, evitó la salida de dólares y evitó la entrada de dólares. ¿Macri cómo resolvió ese tema? Tomando deuda. ¿Qué habíamos hecho nosotros en su momento cuando empezamos a vislumbrar la salida de dólares?”, expresó

Recordó que con (Roberto) Lavagna "ideamos una ley, una norma, un decreto, que reglamentaba la permanencia de capitales golondrina que fueron los que verdaderamente generaron este problema".

“Este problema que tenemos no lo genera el argentino que compra dólares para irse de viaje. Lo genera centralmente un sistema que favorece el juego de los capitales golondrina, de la bicicleta financiera, o del carry trade, como le dicen ahora”, explicó el actual presidente en aquella ocasión.

Fernández recordó que en aquel momento, “reglamentamos el funcionamiento de estas inversiones” mediante esa medida.

“Dijimos cuando vienen estas inversiones se tienen que quedar un año, un 30% tiene que ir a los bancos. Con el 70% hagan lo que quieran y a mí me permitían controlar cómo se estaban moviendo para que no me desequilibren el tema”, añadió.

“Esa norma que impulsó Lavagna…¿a quién se la copiamos? A Venezuela, a Cuba. Se la copiamos a Chile. ¿Esa norma hasta que funcionó? Hasta que llegó Nicolás Dujovne, y la levantó”, completó.