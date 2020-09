Un tiktoker encontró un hack para tener comida gratis en restaurantes todos los días y se hizo viral

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del uso de redes sociales para intentar pasar de la mejor forma las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

Por ejemplo, la aplicación TikTok consiguió desde el arranque de la cuarentena miles de descargas en nuestro país a partir de la posibilidad de grabar videos cortos que, en muchas ocasiones, consiguen una rápida repercusión.

Su nombre es Noah Wille, un TikToker de apenas 19 años, que en su cuenta noahwille ya cuenta con 87.500 seguidores, pese a solo subir previamente 155 videos.

El método

Todo lo que necesitó Noah fue una dirección de correo electrónico, una hoja de cálculo de Excel, y una lista de restaurantes que regalan cosas gratis en su cumpleaños.

“Vale, un hackeo de la vida que también es algo terrible", compartió Noah en el revelador video. "Érase una vez, hice esta cuenta de correo electrónico falsa que todavía uso. Recibo comida o postre gratis de un restaurante todos los días", resaltó

El joven hizo un email falso y encontró una lista con un montón de restaurantes que ofrecían regalos de cumpleaños.

"Así que los puse todos aquí, y puse mi cumpleaños en cada sitio web para un día diferente del año. Así que tengo 365 días de comida gratis", añadió.

Por ejemplo, el joven adelantó que "mañana” conseguiría comida gratis del restaurante Benihana's.

"Realmente espero no ser la única persona lo suficientemente loca para hacer esto”, ironizó en otro video.

En otro de los videos, el joven reconoce ante sus seguidores que no puede creer que sea "realmente esa persona" que llegaría tan lejos por una galleta o hamburguesa gratis. Pero, admitió que piensa que "bien vale la pena".

Desde que Noah publicó el video en TikTok, se hizo viral, acumulando más de 200.000 gustos y casi un millón de visitas.

En diálogo con BuzzFeed, el joven destacó que hay una razón de peso para empezar a hacer esto.

"Hace unos años, cuando estaba en la escuela secundaria, había iniciado mi propia organización sin fines de lucro para ayudar a la comunidad de personas sin hogar en el centro de Iowa”, recordó Noah

"Recaudábamos toneladas de dinero y armábamos paquetes de cuidado para ayudarlos durante unas semanas. Hace unos dos meses, me mudé a Los Ángeles sin el apoyo de mis padres y terminé encontrándome en un lugar similar al de muchas de las personas a las que solía ayudar, sin seguridad alimentaria”, añadió.

El joven detalló que necesitó encontrar maneras de alimentarse "sin hundirse en más deudas".

“Así que un día, me desperté y el plan de cumpleaños se me ocurrió. En total, diría que la hoja de cálculo me llevó unas tres semanas para hacer y firmar todo, pero al final, el esfuerzo ha valido la pena”, completó.