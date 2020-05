Un millonario exiliado dice que "el país se está autodestruyendo": pide levantar la cuarentena y culpa a Alberto

El aislamiento social sigue vigente en la agenda del gobierno. Por ahora, si bien se flexibilizaron algunas medidas, la cuarentena seguiría hasta al menos el 25 de mayo. En este contexto, un argentino millonario, ahora exiliado en España, criticó en duros términos a Alberto Fernández.

Martín Varsavsky, fundador de Prelude Fertility (una de las empresas de fertilidad más grande de los Estados Unidos) y CEO de Overture Fertility (firma que construye un robot que diagnostica embriones humanos) utilizó su cuenta personal de Twitter (@martinvars) para arremeter contra el presidente Alberto Fernández.

Con un lapidario "la Argentina está autodestruyéndose", el empresario volvió a comentar su particular visión sobre la pandemia de coronavirus. "Tendría que aislar a los mayores de 65 que son el 92% y el resto reabrir colegios, universidades, negocios con distanciamiento social, máscaras en transporte público. Uruguay es el ejemplo a seguir en la región", afirmó. Ya en otra ocasión había hechos comentarios similares. "El aislamiento no es en sí mismo una cura como tampoco lo es la quimioterapia sino que el objetivo es descongestionar los sistemas de salud. "Pero luego llegará la otra realidad. La de que no hay vacuna, no hay tratamiento, y que encerrados unos meses mas destrozamos este país. Porque nos dicen que hay luz al final del túnel. Pero no nos dicen que luz hay, pero lo que no hay es empleo. Y hay más contagios", había dicho en declaraciones por redes sociales. A lo que agregó que "el otro muerto es la economía".

La teoría de Varsavksy es que el aislamiento estricto para todos es innecesario, ya que la mayoría de las muertes son de adultos mayores.

A month ago Spain 1000 deaths per day, now 164. We should reopen schools, offices and shops but keep social distancing, masks in public transport, no large gatherings, and help shop for those 65+ who are 92% of the deaths. https://t.co/F9ujvUBPbt