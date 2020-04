Un millonario argentino exiliado le explicó al Gobierno por qué tiene que levantar la cuarentena: "Hay otros muertos"

El ex emprendedor argentino, ya radicado en España, explicó con una fuerte analogía porqué el aislamiento social sí funciona para combatir el coronavirus. "El aislamiento es la quimioterapia de la pandemia. Por un lado mata el Covid, por otro mata nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra economía. A veces la quimioterapia es la única opción. Como lo fue luego del 8M y las otras manifestaciones que dejaron tantos contagiados", explico el empresario Martín Varsavsky en redes sociales.

El empresario, que ahora se dedica al negocio de la fertilidad asistida, aclaró que el aislamieneto no es en sí mismo una cura como tampoco lo es la quimiterapia sino que el objetivo es descongestionar los sistemas de salud. "Pero luego llegará la otra realidad. La de que no hay vacuna, no hay tratamiento, y que encerrados unos meses mas destrozamos este país. Porque nos dicen que hay luz al final del túnel. Pero no nos dicen que luz hay, pero lo que no hay es empleo. Y hay más contagios".

Entonces el empresario pide por una reactivación económica. Dice que el otro "gran muerto" es la economía y que es necesario reactivarla rápido. "El gobierno no cuenta bien que la única razón por la que hicimos el aislamiento fue para descongestionar la sanidad y eso lo logramos. Ahora tendremos que ir inmunizándonos. La buena noticia en este sentido es que Imperial College estima que ya somos 7 millones los inmunizados", agregó luego.

