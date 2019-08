Un millenial descifró la fórmula para retirarse antes de cumplir 40 años

“Muy pocas personas tienen la vaca atada”, es una frase que suele escucharse durante una reunión de amigos en la inevitable hora de hablar sobre el dinero ahorrado hasta el momento y la posibilidad de incrementarlo rápidamente para poder retirarse (o jubilarse) años antes de lo estipulado por la ley.

«Financial independence, retire early» (FIRE) o Independencia financiera, retiro temprano, es una tendencia propia dentro de la generación millennial.

¿En qué consiste? Básicamente en un recorte profundo e intenso de los gastos que se realizan con el objetivo de incrementar los ahorros, los cuáles permitirían un retiro temprano para aquellos millennials que persigan esta estrategia.

Un usuario de Reddit identificado como FluffayPenguin, con poco más de 30 años, consiguió este excelente resultado, mediante una exitosa política de ahorro e inversión. Y está muy cerca de alcanzar el FIRE antes de cumplir los 40 años.

La fórmula del éxito

FluffayPenguin contó que acumuló nada menos que US$ 930.000 desde su graduación de la universidad, en 2008.

La considerable cifra la obtuvo con un sueldo que osciló entre los US$ 55.000 y los US$ 75.000 anuales. Sin embargo por esa vía no acumuló más de US$ 450.000 libre de impuestos.

¿Entonces cómo consiguió el resto del dinero? El verdadero peso de su estrategia lo consiguió con las inversiones que realizó a partir de lo que ahorraba.

“Considerando que solo gané alrededor de US$ 450.000 luego de impuestos en el trabajo durante los pasados 10 años, estoy bastante feliz con cuánto conseguí ahorrar. No tengo ningún otro trabajo o blogs para obtener ingresos extra, así que todo vino de mi trabajo e inversiones”, escribió en Reddit.

La primera fuente de sus ahorros provino gracias a vivir en la casa de sus padres durante la mitad del tiempo desde su graduación.

Sin esposa ni hijos, el joven consiguió así ahorrar casi el 80% de sus ingresos, dedicándolo a distintas inversiones.

En lugar de despilfarrar el dinero en salida, ropa, entre otros gustos, la mayoría de su dinero invertido fue a parar entonces a Fondos Cotizados (ETF) como Vanguard Total Stock Market.

Un Fondo Cotizado es un fondo de inversión cuya principal característica es que se negocia en mercados secundarios de valores. El mercado de estos productos supone un desafío desde dentro de la industria a su propia ineficiencia, pues se trata de un producto óptimo en cuanto a asignación de activos (por su elevado grado de diversificación), simplicidad a la hora de operar (igual de ágil que las acciones) y costos (resultan más baratos que los fondos de inversión).

Por otro lado, el millennial colocó una ínfima cantidad de su dinero en el mercado de bienes raíces a través de Fundrise, una plataforma que permite a pequeños inversionistas incursionar en este mercado.

“A veces, se sentía como si estuviese invirtiendo con el Mago de Oz. Mi cuenta se mantiene pagando dividendos de forma regular”, explicó.

En el primer año, consiguió dividendos que rondaban el 10%. Actualmente, ese porcentaje se redujo a entre 6% y 8% debido a la caída en el precio de las casas.

Según el joven, Fundrise lo mantuvo regularmente informado sobre en qué cosas invertía.

De este modo, con el paso del tiempo y la asesoría adecuada, este millennial consiguió los fondos suficientes para retirarse antes de los 40.

Si bien muchas personas critican este tipo de estrategias al sostener que las mismas serían imposibles sin un impulso inicial por parte de la familia, lo cierto es que experiencias como las de este joven demuestran que, si se realizan las inversiones adecuadas, es posible generar una fuente de ingresos estable en el largo plazo.