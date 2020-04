Un médico chino mostró en redes cuántas capas de protección visten antes de tratar pacientes con COVID-19

Este video visibiliza cuántas capas de protección deben utilizar los doctores para protegerse del coronavirus. Este procedimiento lo realizan todos los días.

Este video fue subido por un usuario en la red social reddit y se viralizó rápidamente en Twitter e Instagram. El médico primero se pone cinta adhesiva en la cara para que no le duela la máscara y para evitar moretones por el uso excesivo de la misma.

Médicos alrededor del mundo alzaron su voz para denunciar la falta de equipamiento adecuado para proteger a los trabajadores médicos del virus. Esta médica estadounidense limpió su única máscara para protegerse de coronavirus con el mismo producto con el que limpian las camas de los enfermos:

After examining a hypoxic woman in her 50s with no medical problems who likely has COVID, I had to clean my single-use face shield that I’ve worn the past three days with disinfectant used to clean hospital beds since we ran out of sanitizing wipes #GetMePPE pic.twitter.com/85xQcmc1dN

En China, la primera alarma fue de un médico chino que alertó a través de las redes sociales sobre este nuevo virus: el médico fue reprimido por la policía. Tuvo que testificar y firmar una declaración que lo que había reproducido en sus redes sociales era ilegal. El médico luego contrajo COVID-19 por un paciente y falleció. Luego de su fallecimiento, las personas en China comenzaron a usar su imagen para hablar del libre discurso.

Un tweet de Cornelia Griggs, una cirujana de Nueva York que se viralizó rápidamente y fue destacado por Twitter por ponerle los pelos de gallina a los usuarios. La ciudad estadounidense ya cuenta con más de 75 mil casos registrados y 1550 casos mortales.

“Mis bebés son muy jóvenes para leer esto ahora. Tampoco me reconocerían mientras uso este traje. Pero si me pierden por el coronavirus, quiero que sepan que su mamá hizo todo lo posible para realizar su trabajo”, twitteó.

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK