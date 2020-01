Un economista argentino explicó por qué hay que ponerle retenciones al campo "sí o sí"

En una de sus primeras medidas de Gobierno, el presidente Alberto Fernández decidió aumentar las retenciones a las exportaciones. Lo hizo a través del decreto 37/2019. Las exportaciones venían pagando hasta hoy una retención fija por cada dólar facturado al exterior. En líneas generales, esa retención era de $ 3 para productos industriales y de $ 4 para las exportaciones del campo. Ese límite de $ 3 y $ 4 fue eliminado con el decreto publicado este sábado que estableció para todas las ventas al exterior una alícuota del 9%.

El sector exportador de granos liquidó en noviembre US$ 2.185.621.000, 10% más que en octubre de este año. El acumulado del ante último mes de 2019 alcanzó los US$ 21.496.115.000 y logró superar en más de u$s 1.300 millones a todo lo liquidado el año pasado, cuando se liquidaron u$s 20.200 millones.

Los agropecuarios liquidaron en noviembre un 170% más que en igual mes de 2018.

Ante esta incertidumbre, un economista en redes sociales explicó cuál es la verdadera razón detrás de las retenciones.

"¿Cuál es la lógica detrás de las retenciones? ¿Por qué se suele gravar más al sector agropecuario que a otras ramas de la economía?", se preguntó Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina.

El economista comenzó su explicación hablando sobre las cualidades especiales de la tierra como capital. Luego, agrego cómo se generan algunos de los costos de producción.

En la tercera parte de su hilo el economista explicó la "ventaja" argentina que tiene el campo de la cara a la producción. Según el especialista, "desde hace muchos años, la tierra de menor fertilidad siempre está fuera de nuestro territorio. Por lo tanto, casi todo nuestro sector agropecuario goza históricamente de una 'renta diferencial' a escala internacional". Las retenciones apuntan a que el Estado se apropie de parte de esa renta porque "la mayor calidad del suelo no pertenece a un 'espíritu innovador' o una gran inversión del terrateniente sino a factores naturales, a poseer una parcela muy fértil".

La explicación del economista está fuertemente basada en la teoría de la renta diferencial del teórico clásico David Ricardo.