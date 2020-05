Un caso de éxito en replicación de Data Center: la experiencia del Galicia

La replicación de Data Center es un elemento clave para las empresas con conectividad crítica en el transporte y resguardo de datos de gran volumen. Permite poner a salvo el almacenamiento de datos ante la necesidad imprevista de recuperarlos en situación de emergencia. Aún más en contextos como el actual, un escenario global en el que el aumento de las gestiones virtuales y de la necesidad de protección de la información se instalaron con fuerza.

Con esa visión, Banco Galicia contrató a Metrotel para la replicación de data center y Guido Doberti, Gerente de IT/Telecomunicaciones del banco, brinda su mirada y experiencia como usuario de la herramienta en estos año, remarcando su importancia y el diferencial del servicio de Metrotel con respecto a otras compañías.

Para Doberti, la clave es la proactividad, sobre todo el nivel de atención al cliente, tanto en la venta como en la postventa, e incluso en el soporte técnico. “Ahí es donde más diferencia notamos con respecto a otras empresas de telecomunicaciones. Metrotel tiene un programa de mantenimiento constante. Permanentemente el equipo técnico está contactándonos para coordinar actividades de mantenimiento”, evalúa.

El ejecutivo comentó incluso cómo superaron inconvenientes. “Ante la menor situación, aunque no revista de gravedad, ya recibimos un contacto. A veces, realizando pruebas o alguna maniobra de mantenimiento, desconectamos una interfaz y no pasa ni un minuto que ya nos están llamando. Se nota que hay alguien que está mirando que no nos pase nada, de eso se trata un servicio”, relata.

Guido Doberti, Gerente de IT/Telecomunicaciones de Banco Galicia.

Como referente en soluciones de alta complejidad para empresas, Metrotel cuenta con el servicio de replicación de data center a través de su red de fibra óptica, que tiene más de 3600 kilómetros. Según explican en la compañía, para ampliar la capacidad de esa red Metrotel recurre a la tecnología DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Se trata de una técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica, que puede multiplicar el ancho de banda efectivo, así como facilitar comunicaciones bidireccionales.

La DWDM está diseñada para transmisiones de larga distancia, en las cuales las longitudes de onda están compactadas. A la vez, incrementa la capacidad de transporte sin necesidad de hacer nuevos tendidos.

El usuario como primer paso

Se dieron tres factores clave para la elección del proveedor por parte de Banco Galicia, hace ya dos años. Según explica Doberti, “fueron los más flexibles a la hora de disponer de los recursos que nosotros pedíamos, la historia que tenían brindándonos otros servicios y, por último -pero no menos importante- la recomendación de los pares ya que este es un servicio sumamente crítico”.

Además, destacó la atención personalizada en el acompañamiento en todas las etapas con el cliente. “En la resolución de las dudas los procesos son sencillos. Hoy para mi contratar un producto de Metrotel es simplemente firmar una orden, después me desentiendo. Las instalaciones están trabajando a una velocidad muy rápida, la coordinación es excelente, el soporte técnico estándar corporativo es muy bueno, las asistencias son inmediatas. Estamos muy conformes”, completa el ejecutivo de Galicia.

La implementación del servicio es, en realidad, un segundo paso. Como parte de su estrategia, Metrotel realiza primero un perfil de cada cliente, permitiendo la customización de la solución requerida. Se busca así ir un paso más allá de la experiencia del usuario.

Evaluación y disponibilidad

Ese perfil se construye mediante una evaluación por parte del consultor técnico especializado, poniendo foco en el nivel de disponibilidad del producto que se necesita y evaluando cada punto de la cadena del valor del cliente. Dependiendo de qué nivel de disponibilidad se requiera (es decir, cuántos 9 requiera el SLA), Metrotel ofrece una solución con distintas acometidas, en algunos casos puntuales instalando hasta 4 caminos disjuntos, y más de una electrónica cómo respaldo. Esto significa, explican, una conmutación automática para aportar la mayor seguridad posible.

La demanda para Metrotel de este servicio es alta en el sector bancario, si bien es amplio el abanico de empresas que necesitan soluciones a conectividad crítica y que recurren a este servicio. Los bancos Galicia, Macro, Provincia y Santander, son algunos de los que ya están usando este tipo de servicios.

Hernán Ballve, CEO de Metrotel, revela por qué en la mirada del usuario es tan importante la proactividad y el seguimiento, y la razón por la que la compañía asume ese valor como objetivo. “Tenemos más de 20 clientes con este producto, de los cuales más del 70% pertenece a banca y finanzas. Esto se debe a que, para ellos, es de primera necesidad que nunca se les caiga el servicio", resume.

