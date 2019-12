Último día para comprar con "dólar barato": qué conviene hacer con el dólar a $63

El sábado el Congreso espera convertir en ley tanto el proyecto de Emergencia Económica como el proyecto de Solidaridad Social. Y una de las primeras medidas que entrará en vigencia es el nuevo impuesto al dólar, que recargará un 30% su valor. Si se consigue la media sanción en Diputados se espera un tratamiento en tiempo récord en el Senado y, de ser así, con la promulgación en el Boletín Oficial ya estarían vigentes las nuevas disposiciones.

Si la ley se efectiva el fin de semana, estos son los últimos momentos para poder realizar operaciones con un dólar a $ 68.

¿Qué se puede aprovechar con el "dólar barato"?

De acuerdo a las nuevas reglamentaciones, el dólar "ahorro" (que se compra con la intención de atesorar) también va a tener un gravamen de 30%. Todavía es posible comprar hasta U$S 200 mensuales por persona sin tener que pagar el impuesto del 30%. Por lo tanto, con pesos en la cuenta es posible adquirir hasta esa suma aproximadamente a $ 63. Luego de la aplicación de la ley, el dólar ahorro será más caro. Quienes aún no aprovecharon la cuota de US$ 200 para ahorro por Homebanking pueden ganarle 30% a su cuota del próximo mes.

Los sitios de compra de pasajes online también tiene todavía una "ventana" para ganar un ahorro. El precio de los tickets está nominado en dólares, pero la liquidación todavía se hace al tipo de cambio oficial. Conviene, entonces, comprar los pasajes de viajes hoy para poder evitar el aumento del 30%.

Otro caso donde conviene aprovechar el día de hoy es para las compras en el exterior. Comprando vía Amazon es posible pesificar las cuotas y esquivar el aumento. En cualquier otro sitio de e-commerce internacional vale la misma estrategia: comprar ahora y congelar las cuotas en el valor del dólar oficial.

De ser posible también conviene contratar servicios digitales de manera anual. Por ejemplo, en el caso de los servicios de Google (como el almacenamiento en Gmail) es posible anualizar el pago y así ahorrar en las 12 cuotas del año.