Uber: cómo funciona el "fraude del vómito" que te deja la billetera vacía

La popularización del servicio de Uber es un hecho. Pese algunos problemas en su implementación sufridos en la Argentina, cada día es más común utilizar la aplicación.

Sin embargo, comenzaron a aparecer problemas entre los usuarios y, uno de ellos, hasta ya posee el curioso nombre de “fraude del vómito”.

¿De qué se trata? Distintas publicaciones y posteos en diferentes redes sociales explicaron este supuesto acto de mala fe por parte de los conductores de Uber, que solicitan un cobro extra por la limpieza de sus vehículos.

De acuerdo a la versión de las víctimas, una vez que completaron un viaje en Uber recibieron una notificación en la cual la firma le hizo un “ajuste” a la tarifa que debían pagar a raíz de un cargo por limpieza.

Desde la compañía, en esos casos, sostuvieron que el ajuste se debía a que los usuarios habían ensuciado el interior del vehículo con vómito.

Incluso, muchas de las denuncias sostienen que los choferes hasta presentaron fotos a modo de prueba.

Algunas de las denuncias

En Melbourne, Australia, una mujer hizo un viaje de 9 minutos en el que tuvo una amena charla con el conductor.

Luego de la experiencia, recibió un cargo por US$ 150 y unas fotos que supuestamente probaban el desastre que ella había hecho en el auto.

"Uber confía en las imágenes de los conductores y no se sabe cuándo fueron tomadas", aseveró la mujer al sitio australiano News.

"Creo que es fraudulento. Es su palabra contra la tuya. Es ridículo. ¿Nos estamos convirtiendo en un mundo en el que necesitamos tomar fotos de todo para cubrir nuestras espaldas?”, completó.

Aunque su reclamo a Uber resultó exitoso, los conductores que realizan este fraude confían en que muchos usuarios no revisan los cobros que les hacen. Así, los conductores terminan ganando en muchas ocasiones entre US$ 80 o US$ 150.

¿Qué dijo Uber?

En respuesta a BBC Mundo, un portavoz de la firma admitió que la empresa es consciente de estos fraudes, pero aseguró que afectan a muy pocos de los 15 millones de viajes al día que atiende la aplicación.

“La gran mayoría de los informes de tarifas de limpieza son legítimamente resultado de alguien que hace un desastre en el automóvil”, aseveró el portavoz.

"En los casos en que encontramos un caso confirmado de fraude, tomamos las medidas adecuadas, incluida la eliminación del conductor de la aplicación", añadió.

Lo cierto es que los conductores tienen derecho a reclamar por los daños causados por los clientes.

La tarifa por limpieza varía en cada país. No obstante, en su web Uber indica cuáles son los cobros a los que pueden ser sujetos los usuarios en caso de un incidente de este tipo.

¿Qué se puede hacer?

La vía que ofrece Uber para reclamar por un cobro de limpieza incorrecto (o injusto) es a través del botón de Ayuda de la aplicación misma y de su página web.

"Si un usuario ve algún error en los cargos, debe informarlo de inmediato", completó el vocero.