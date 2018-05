Trucos para encontrar las verdaderas ofertas del Hot Sale y evitar engaños

Cuando llegan los grandes eventos de ofertas, con descuentos de más del 30%, es imposible no preguntarse cuánto de cierto hay. Los consumidores saben que, desde las plataformas tecnológicas, las facilidades para maquillar precios cotidianos como ofertas están a la orden del día. Durante el Hot Sale, esto se maximiza, ya que las superofertas abundan y los tiempos apremian.

En la sección de SuperOfertas de Hot Sale suele haber más reparos a la hora de presentar las ofertas, ya que según informa la CAME, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA está encargada de fiscalizar esas ofertas. Según los resultados que se arrojaron el primer día los descuentos en este rubro giraron en torno al 30%. Sin embargo, las demás ofertas que no están en esta categoría no las revisa entidad alguna. Es en esas ofertas donde los usuarios deben prestar atención, pero la cantidad de empresas participantes y la multitud de ofertas dificulta esta tarea. Sin embargo, la tecnología puede dar una mano.

Apps para encontrar ofertas

La clave está en comparar el con otros sitios de oferta: no quedarse con la promesa de la tienda que participa en el Hot Sale de que es real el descuento.

Hay sitios como Historial que miden los cambios de precios de múltiples productos de varias tiendas en todo el país. La web permite buscar por tienda o producto, ver las diferencias de precios en cada una de ellas, y qué precio tuvo en las última semanas.

Historial.com, el sitio que compara precios en e-commerce.

Otra opción es Baratómetro, que también tiene un historial de precios de un producto, y permite comparar el precio de venta en múltiples tiendas. Al igual que con Historial, el relevamiento es automático, por lo que primero hay que verificar que el precio reportado por el sitio sea el mismo que el de la tienda, y sea en producto exacto.

Finalmente, se puede citar a la extensión web de factura nacional MercadoTrack. Se trata de un comparador de precios especialmente diseñado para MercadoLibre. Básicamente en cada articulo de Mercadolibre Argentina, va a aparecer un botón que dice "Seguir este articulo", si se clickean va a aparecer un toggle para un gráfico del precio a lo largo del tiempo. Funciona de manera similar a Mercado Tool Kit, una herramienta para que los vendedores podrán encontrar y hacer un seguimiento de los productos más vendidos, saber exactamente en cuánto tiempo se vende un producto, ver sugerencias de productos competidores y recibir notificaciones cuando la competencia baje sus precios o hagan cambios en su publicación.