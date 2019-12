Tres emprendedores argentinos crearon el “Veraz” de los vehículos usados

La compra de vehículos usados resultó siempre un dolor de cabeza para aquellos consumidores interesados en adquirir uno. La falta de detalles certeros sobre la historia de esa unidad generó, en miles de ocasiones, que un comprador confiado debiera deba desembolsar grandes cantidades de dinero para “reacomodar” al auto y no sufrir ningún contratiempo poco tiempo después de concretar la operación.

“Históricamente, en el mercado de autos usados, quizá como en ningún otro lugar, pagan justos por pecadores y, por lo tanto, no debe haber profesión o tipo de persona con peor estigma y que genere más desconfianza que el vendedor de ese rubro, sea particular o concesionario y no siempre es justa esa apreciación", asume Lucas Abriata, uno de los fundadores de Motortale, un servicio online que, al adquirirlo en forma sencilla y con apenas una serie de clics, proveerá casi al instante información valiosa y, en un solo lugar, sobre un vehículo usado antes de concretar la operación.

Abriata (de 23 años), se conoció con Tomás Galuccio (23) y Tomás Venturo (23), en la Universidad Torcuato Di Tella en el inicio de la carrera de Economía y rápidamente forjaron una amistad.

En una charla casual, coincidieron en las grandes dificultades que debían atravesar los consumidores interesados en comprar un vehículo usado ya que la mayoría de las veces eran incapaces de conocer la historia verdadera detrás de esa unidad.

El año pasado, los tres jóvenes consiguieron graduarse y, de inmediato, entendieron que tenían entre manos una gran idea para solucionar un gran problema. Así nació Motortale.

Para comenzar con el proyecto, los jóvenes realizaron una inversión inicial que rondó los u$s 7000 y son optimistas: esperan cerrar el año con una facturación cercana a los $ 2 millones y facturar unos u$s 120.000 anualizados a fines de 2020.

“El problema es conocer el pasado del vehículo usado. Esa información que no estaba disponible es la que busca revelar Motortale que, además, tiene por objetivo traer mayor transparencia a las operaciones”, explicó Venturo, en diálogo con InfoTechnology.

En marzo pasado lanzaron el producto tras utilizar un año en su desarrollo íntegro. “Tuvimos que hacer el diseño web. Como somos 100 por ciento digitales, no hay revisión mecánica, es decir, es un proyecto que no posee mucho capital intensivo”, precisó Venturo.

Actualmente, el servicio de Motortale incluye a autos y camionetas. Las motos, por el momento, quedan excluidas de los exhaustivos informes que elabora el servicio online.

La mayor dificultad que encontraron los emprendedores a la hora de desarrollar la idea fue el trabajo que debían llevar adelante con distintos agentes, para poder lograr así que los informes fueron lo más completos posibles.

¿Cómo consiguen la información de los vehículos?

Venturo detalló que una pata importante a la hora de elaborar los informes es la siniestralidad. “La gente nos manda fotos por WhatsApp de diferentes choques. Ya recibimos más de 100.000 imágenes. A este sistema lo llamamos cloud sourcing de información. Pagamos $ 1 por cada foto”, contó el emprendedor.

Pero además, el fundador confesó que Motortale posee diferentes tipos de fuentes. “Talleres, concesionarias y aseguradoras y hasta entes estatales colaboran con nosotros para saber si el vehículo posee multas o debe realizar aún la VTV”, apuntó.

“Por suerte, nos encontramos con varias firmas que están tratando de implementar una transformación digital y nos ayudan a conseguir la información de los vehículos”, contó el fundador.

¿Cómo utilizar Motortale?

El usuario interesado debe ingresar a la página web (www.motortale.com) y cargar en un simple campo de búsqueda los datos de la patente del vehículo que quiere adquirir.

Inmediatamente, el sistema le devolverá una determinada cantidad de "eventos", una expresión que podría traducirse como cualquier "punto" específico, por pequeño que sea, de la vida del auto indagado

Un ‘evento’ podría ser registrar una multa o varias, en cada caso con detalles sobre su gravedad; siniestros, también clasificados por su envergadura; pero también podrían visualizarse reportes de mantenimiento, sea de la VTV o de su ingreso a talleres; un cambio de aceite con el kilometraje cantado en el momento; sí fue objeto de una instalación de equipos de GNC; si fue taxi o tuvo tal o cual desperfecto o cambio de repuestos, entre otros ejemplos.

Si el comprador del vehículo lo desea, adquiere el informe de Motortale, el cual le llega de forma inmediata a un solo lugar, con toda la información previa del vehículo en cuestión.

Cada informe posee un valor inferior a los $ 1.000, pero desde Motortale remarcan que no comercializan informes que carezcan de información valiosa.

“El reporte sólo se compra si el vehículo registra como mínimo "un evento”. En ese caso, el interesado, al constatar gratuitamente si tiene "eventos", lo adquiere, si lo desea, y, tras esta sencilla operación, recibirá un correo electrónico con un informe en pdf”, precisó Venturo.

En ese informe se transparentan y comunican distintos eventos con información clasificada de la siguiente manera: en la sección "problemas frecuentes" se pueden hallar, por ejemplo, descripciones tales como "este vehículo ha sido sujeto a revisión por fallas en los airbags; verificar que la reposición se haya realizado correctamente".

Cómo conocer el valor exacto de tu auto usado antes de ir a una concesionaria Utiliza un algoritmo de precios, basado en la combinación de modelos estadísticos de machine learning para hacer una "cotización objetiva" de la unidad y evita que se pueda "tirar abajo" el valor del vehículo. La plataforma también comercializa vehículos con garantía mecánica de 6 meses, seguro, y entrega a domicilio.

Entre los pros, si los tiene, el vehículo de la imagen, un Toyota Corolla modelo 2015, presenta "bajo costo de mantenimiento y alta confiabilidad general".

En otros ítems del informe pueden surgir datos como "no se ha reportado al vehículo como participante de eventos en autódromos u otras competencias", o sea no anduvo en "picadas", pero también podría aparecer, como en este caso, una señal llamada "bandera amarilla", porque se trata de un "vehículo reportado con instalación de GNC" y, el aviso de "bandera roja", que trata de un auto "reportado como taxi habilitado en la Ciudad de Buenos Aires".

Además, bajo la advertencia de "bandera amarilla", este "vehículo registra una deuda" de determinaca cantidad de miles pesos "de patentes con ARBA" y la temida bandera roja que, en el "siniestro reportado", se informó un "daño severo reportado en la parte trasera", por dar un paneo del tipo de información que puede incluir el informe.

Otro capítulo del informe se dedica al mantenimiento, donde pueden llegar a figurar hasta los cambios de aceite, historial de VTV, un cambio de embrague, y el kilometraje reportado en cada uno de esos eventos.

Tomás Venturo,Tomás Galuccio, y Lucas Abriata

planean expandir Motortale a Latinoamérica en 2020

Luego existe un apartado de "conclusiones", donde se contextualizan los datos y se los interpreta: aquí se dirá, como en el informe modelo, que el dato de la instalación de un equipo de GNC puede "indicar severo desgaste mecánico" o, como la "existencia de multas severas", aunque pocas, pueden indicar "un uso más exigido para la distancia recorrida".

Los fundadores remarcan que el informe Motortale es breve, objetivo y taxativo. Llega en una presentación gráficamente amigable, basta un vistazo para tener toda la información, en segundos.

Según los fundadores, Motortale no solo es funcional al comprador, sino que busca ser una herramienta que otorgue confianza al vendedor de autos usados que hace bien las cosas.

“También pensamos Motortale para los vendedores; porque en realidad hay muchos que trabajan muy bien y realmente son muy honestos. Mostrar el Motortale a un potencial comprador es una señal de confianza de que no tenés nada que ocultar. De la misma forma, si un comprador ve que el vendedor no le quiere ofrecer el informe en ninguna situación, se puede intuir que hay algo raro y que algo que está tratando de esconder, de que no aparezca en ese informe. Mostrarlo directamente agrega valor al vehículo”, remarcó Abriata.

Esta nueva app te ayuda a vender tu auto usado en apenas 5 minutos El proceso de compraventa de un vehículo usado suele generar un importante dolor de cabeza para muchos interesados en la adquisición como así también para aquellos que pretenden vender una unidad. Actualmente, la tecnología atraviesa todos los sectores e industrias. Y la compraventa de vehículos no es la excepción.

Otro diferencial es que todos los Motortale vienen con un código QR para que el interesado lo pueda escanear y confirmar su validez. “Así, es imposible para un vendedor mostrar datos que no estén en el informe original”, detalló Venturo.

En la Argentina, Motortale es un desarrollo inédito, prácticamente no se tienen antecedentes de la existencia de similares en la región. Algo parecido, aunque no tan integral, se puede hallar en Estados Unidos, con los servicios Carfax y Autocheck.

"Los compradores suelen no tener mucho más que la palabra del vendedor en cuanto a la información que respecta al pasado de un vehículo. Esto genera un mundo lleno de vendedores deshonestos que buscan aprovecharse de compradores incautos y al mismo tiempo no permite que los vendedores honestos demuestren que están diciendo la verdad. Pienso que el mercado de autos usados debería ser muchísimo más transparente", añadió Galuccio.

Con vistas al próximo año Venturo es optimista y adelantó que Motortale buscará seguir asentándose como marca líder en el segmento en la Argentina.

“Además, la idea es comenzar los planes de expansión a toda Latinoamérica. Desde el negocio digital, que es lo escalable. Traer tecnología e innovación al segmento y despegar a otros países donde aún no existe una oferta de este tipo”, confirmó Venturo.

CA CARLOS ALTEA