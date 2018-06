Tres aplicaciones para ganar plata extra en tu tiempo libre

Con el desarrollo de la economía colaborativa y las plataformas que la sostienen, las changas ahora tienen un mercado organizado. Tanto la Play Store de Android y la App Store de iOS ahora cuentan con aplicaciones que conectan clientes y proveedores de servicios que van desde la entrega de paquetes hasta el cuidado de mascotas. ¿Cuáles funcionan hoy en la Argentina?

Glovo

Tras adquirir a una empresa de mensajería local, Glovo desembarco en la argentina. Se trata de una aplicación con la cual se puede comprar, enviar y recibir cualquier producto que se venda en la ciudad del cliente en una hora.

Sus cadetes, los “glovers”, se manejan en bicicleta o moto y buscan resolver rápidamente las situaciones cotidianas. La aplicación dispone de diferentes categorías donde se destacan Restaurantes, Snacks & Bebidas, Farmacias, Regalos, y Mercados. Según la compañía, la mayoría son estudiantes y trabajadores part-time que buscan monetizar su tiempo libre. Por ejemplo, David Cano, un glover que hace envíos 4 horas por día, seis días a la semana, logra una compensación de $ 10.000 al mes.

DogHero

Una alternativa para aquellos que prefieren evitar recorrer la ciudad en bicicleta es DogHero, una aplicación que conecta dueños de mascotas que se van de viaje con anfitriones que estén dispuestos a cuidar a los animales por un tiempo. Ya hay más de 1.500 casas y 7.500 perros registrados en la Argentina. Por lo general, quienes brindan el servicio trabajan de forma remota, desde su casas, y aprovechan la oportunidad para ganar unos pesos extra.

Pilar Montanari, por ejemplo, es secretaria, bailarina y anfitriona de DogHero. “Desde niña amo a los animales, es un placer poder darles amor y cariño, y además poder ganar plata con eso”, cuenta y señala: “Además se hacen compañía con mi gato y es gracioso verlos jugar”. Según DogHero, los anfitriones frecuentes pueden ganar entre $1.000 y $9.000 al mes, dependiendo de la cantidad de mascotas que reciban.

Grabr

Una opción menos casual, o al menos para los que no son viajeros frecuentes, es traer productos del exterior. Grabr le permite a sus usuarios comprar artículos que solo se consiguen o son más baratos en el exterior y también monetizar el espacio en las valijas de quienes viajan. Así, los que viajan seguido pueden tener otra fuente de ingreso y quienes lo hacen por algo en particular pueden amortizarlo.

Los compradores crean una publicación indicando qué productos quieren y una recompensa estimada por traerlos. El viajero revisa las publicaciones que coinciden con su destino, encuentra las ofertas, las aceptas y si ambos se ponen de acuerdo en la recompensa, coordinan el producto y las fechas de entrega. Por último, se reúnen en un lugar y hacen el intercambio.

Los costos se definen al sumar el precio del producto, la comisión del viajero, la comisión del 7% que cobra Grabr y los impuestos correspondientes.

Por ejemplo, según informó la empresa, hubo casos donde un viajero ganó US$ 550 al traer filtros para cámaras de fotos, vitaminas y una notebook gamer que no se conseguía en el país. Otro ganó US$ 300 al traer auriculares.