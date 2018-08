Trading "low-cost": cómo es la nueva app de JPMorgan para millennials

JPMorgan entra al mercado del trading “low-cost” con una nueva aplicación para gestionar inversiones apuntada al segmento más joven. Pero tendrá que pelear contra startups como Robinhood que ya conquistaron a los nuevos traders.

El grupo con base en Nueva York lanzará una nueva aplicación de trading la próxima semana. Esta ofrecerá una herramienta para operar con bajas comisiones, permitirá armar portfolios y acceder a las investigaciones del grupo.

Quienes descarguen la aplicación tendrán 100 operaciones gratuitas durante el primer año, mientras que aquellos con acceso a una membresía Chase Private Client tendrán ilimitadas. Es una estrategia agresiva para combatir la presión que está sufriendo la industria a partir del surgimiento de nuevas empresas fintech.

La jugada es otra batalla más en la guerra de precios que está viviendo la industria. Robinhood, una de los mayores competidores del segmento no cobra comisiones, pero ya fue valuada en más de US$ 5.600 millones gracias a sus más de 5 millones de usuarios y obligó a grupos como Fidelity y TDAmeritrade a bajar sus precios. Este último anunció recientemente un índice sin comisiones.

Las grandes financieras están mirando cada vez más de cerca a Silicon Valley para generar productos que atraigan al público millennial y a los inversores inexpertos. Pero del otro lado, las nuevas startups ya comenzaron a apuntar sus servicios a grandes clientes. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, comentó que Amazon y su unidad de negocios Prime son una fuente de inspiración para sus nuevos productos y servicios bancarios.

En este panorama, JPMorgan, el mayor banco de los Estados Unidos, tiene una ventaja: sus 47 millones de clientes. Cuando sus ingenieros levanten la palanca del nuevo servicio, todos ellos tendrán acceso a la nueva aplicación llamada You Invest. “Tenemos clientes que no quieren confiarle sus credenciales o su dinero a la ‘aplicación del mes’”, comentó Jed Laskowitz, quien dirige You Invest dentro del grupo que pasó de cobrar US$ 24,95 por operación a considerar la nueva ola del trading “low cost”.