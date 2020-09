Trabajos del futuro: Coursera y la Universidad de Palermo se unen para lanzar cursos online

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles entidades educativas alrededor del planeta, muchas de las cuáles habían postergado su transformación digital (o tecnológica) para poder brindar de la mejor manera cursos a distancia.

Sin embargo, otras entidades, que trabajaron con antelación en este cambio de paradigma consiguieron crecer en la pandemia y algunas, incluso, llegar a acuerdos estratégicos con vistas a una expansión aún mayor.

Dentro de este último grupo se ubica la Universidad de Palermo (UP), que luego de iniciar su transformación digital con tiempo, alcanzó un convenio con Coursera, la plataforma de aprendizaje en línea que ya posee unos 68 millones de estudiantes en todo el planeta y que busca ampliar aún más su presencia en América latina.

Giovanni Dubois, director de Relaciones Universitarias, América Latina y España de Coursera y Matías Popovsky, vicerrector de la Universidad de Palermo, dialogaron con Infotechnology y le contaron cómo surgió el acuerdo, qué buscarán mediante él, y cuáles son las expectativas para su desarrollo, entre otros puntos.

“Coursera como plataforma empezó a funcionar en el 2012, cuando dos profesores de la Universidad de Stanford, en California quisieron experimentar y pusieron sus cursos populares y presenciales de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en un servidor de esa entidad. Después de 6 semanas, unas 100.000 personas, alrededor de todo el mundo se inscribieron y tomaron esos cursos”, contó Dubois, a modo de introducción.

El directivo precisó cómo surgió la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Universidad de Palermo. “Tuvimos un gran crecimiento en la región de América latina en los últimos años y, en especial, en este último año. Cuando analizábamos la próxima estrategia para Coursera, decidimos en asociarnos con nuevas universidades. Necesitábamos aquellas que nos pudieran ayudar, que se transformen en un complemento a lo que estamos tratando de hacer. Cuando comenzamos a hablar con la Universidad de Palermo, todos los requisitos que buscábamos, ellos los tenían", resaltó.

Popovsky, por su parte, contó que la entidad viene trabajando en educación online desde hace tiempo ya y tenemos una visión de convergencia entre educación presencial y educación online.

“La verdad que más del 30% de nuestros estudiantes viven fuera de la Argentina, son internacionales. Estamos muy contentos y orgullosos de esta unión con Coursera. Creemos que es el socio ideal. Por plataforma, por know how en educación online, y principalmente por compartir ese objetivo y valor de innovación en educación, para crear perfiles relevantes para el trabajo. Es el inicio de un lindo camino juntos”, detalló.

Solo en 2019, se sumaron más de 5 millones de nuevos alumnos y se inscribieron más de 8 millones de personas en la región. En la Argentina, Coursera ya cuenta con más de 710,000 alumnos (gracias a un acuerdo previo con la Universidad Austral, en 2016); un crecimiento interanual de 343%; posee más de 20 clientes empresariales

En ese contexto, la mayoría de los alumnos argentinos hacen cursos relacionados a psicología, aprendizaje, machine learning y mercados financieros.

Popovsky remarcó que para la Universidad de Palermo no solo el incremento cuantitativo, es importante sino un poco lo que brindará este acuerdo a nivel alcance.

“Tenemos muy buena presencia en la región, con estudiantes de toda América latina. Nos permitirá expandirnos con otros estudiantes hispanohablantes alrededor del mundo. Y en distintas áreas académicas. Tenemos mucho foco en la intersección del Diseño, la Tecnología y los Negocios, incluyendo un área que crece cada vez más que es Psicología en el contexto de las Ciencias Sociales. Creo que estas 4 ramas crecerán mucho en diferentes tipos de ofertas, de formatos y de cursos, y opciones”, remarcó.

Dubois precisó que una de las razones para este nuevo acuerdo con Palermo es que la Argentina se ubica en el sexto puesto con mayor cantidad de usuarios en la región.

“El crecimiento que tuvo Coursera acá fue tremendo, con un avance de 343% en el año contra año. Actualmente, tenemos una asociación con la Universidad Austral. Ellos han tenido un gran éxito con cursos que son relevantes para las habilidades necesarias. Pero necesitamos complementar lo que ellos han hecho como, por ejemplo, aprender a programar con Python, Marketing Digital, con otras universidades de alto calibre en la Argentina”, destacó.

En América latina, el crecimiento de Coursera también fue exponencial. “Actualmente llegamos a 13 millones de estudiantes, y con este crecimiento de la pandemia que tuvimos, el contenido que tenemos hay un gran gap. Necesitamos el apoyo de grandes universidad, con alta calidad, para poder crear contenido necesario para estos estudiantes que están buscando superarse”, agregó.

Dubois también desechó la creencia que los cursos online mucha gente no los termina. “Si el alumno está realmente motivado, el porcentaje de finalización supera el 70%. Nosotros desde Coursera buscamos mantener la mayor personalización posible para que el alumno posea un contacto fluido”, comentó.

Popovsky, en tanto, detalló que “primero hay una etapa de onboarding para ver cómo funciona la plataforma”. “Luego tratamos de estar en contacto con los estudiantes para que puedan aprender de los profesores, pero también de sus compañeros. Buscamos estar lo más cercano a la personalización del aprendizaje. No todos aprendemos de la misma forma”.

Sobre los nuevos cursos y sus costos

“Los nuevos cursos estarán vinculadas a Negocios, Tecnología, Diseño, y Psicología. Luego iremos generando otros formatos de programas”, adelantó Popovsky.

Dubois precisó que el valor de los diferentes cursos de Coursera suelen rondar entre los US$ 29 o US$ 99. “No obstante, a partir de este nuevo convenio, el precio de cada curso oscilará entre los US$ 29 y US$ 49, aproximadamente. Más allá de estos cursos, en Coursera también hay Maestrías para diferentes carreras con precios que varían entre los US$ 10.000 y US$ 40.000”, completó.