Trabajar en Canadá: se buscan desarrolladores argentinos para empresas top, ¿cuánto pagan?

La Argentina es uno de los semilleros globales más importantes en lo que a talento a tecnología se refiere. Los trabajadores de tecnología de Argentina ocupan los mejores puestos en cuanto a preparación y son reconocidos mundialmente. Es por eso que, ahora, llegó una campaña de caza talentos desde Canadá para contratar argentinos para que ocupen puestos en las empresas top de ese país.

Una delegación de canadienses estará viajando a Buenos Aires para una misión de reclutamiento de talento en el sector de tecnología. "El objetivo es encontrar candidatos graduados y con experiencia en diferentes áreas dentro del rubro, que cuenten con un nivel profesional de inglés, y que estén interesados en trabajar y vivir en Winnipeg, Canadá", explica un comunicado de la gobernación de la ciudad de Winnipeg; la capital de la provincia Manitoba.

Esta iniciativa es organizada por Economic Development Winnipeg (EDW), una organización sin fines de lucro, y la agencia principal de desarrollo económico para la ciudad de Winnipeg. La misión cuenta con el apoyo del gobierno de Canadá, la provincia de Manitoba y el Manitoba Provincial Nominee Program (Programa de Nominación Provincial de Manitoba).

La búsqueda tendrá lugar desde el 18 hasta el 21 de octubre pero la inscripción ya está activa. "De los candidatos que apliquen se realizará una pre-selección que tendrá entrevistas presenciales con las distintas compañías en la Ciudad de en Buenos Aires", explicaron los responsables de la iniciativa.

Para participar del proceso de selección se deben completar los formularios incluidos en la página web, donde también se encuentran los requisitos, las oportunidades de empleo con las descripciones de los puestos, y las empresas correspondientes en cada caso.

El formulario requiere información personal, un CV y también especificaciones sobre en qué compañías se tiene interés. El abanico de empresas es bastante extenso e incluye empresas dedicadas al desarrollo de software para e-commerce (Bold Commerce), educación digital (ESLlibrary.com), agricultura (Farmers Edge) y hasta gaming y desarrollo de videojuegos (Ubisoft Canada).

Los skills que demandan estas compañías son diversos, pero en general, el foco parece estar puesto en desarrolladores de software senior, arquitectos de soluciones cloud, programadores, diseñadores web, desarrolladores de videojuegos, data scientist y desarrolladores de aplicaciones. . Entre las tecnologías que más destacan están Ruby on Rails, React JS y Python.

Los sueldos están por encima de la media nacional. Por ejemplo, un sueldo anual de un Senior Software Developer en esta región es en promedio 84.000 dólares canadienses por año. Esto es lo mismo que US$ 67.000 (o unos $3.832.400 a un tipo de cambio de $ 59,60). Otro ejemplo que demuestra la diferencia es el del puesto de arquitecto de soluciones. Este paga, en promedio, CA$ 110.00 al año (o lo que es igual, US$ 82,998 que en moneda local son 4.747.444). Por su lado, un desarrollador web full stack ganaría en promedio CA$ 58.000, que se traduce a US$ 43,759 y que en pesos argentinos a cambio del día de hoy suma 2,503,364)