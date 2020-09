Trabajar afuera pero desde Argentina: los 11 puestos 100% remotos que tienen sueldos de $ 900.000

La crisis creó una pérdida masiva de empleos y las personas necesitan ayuda para encontrar trabajo. Durante la pandemia se volvieron aún más buscados los puestos de tecnología. Dada la presión para apurar los procesos digitales, las empresas cada vez más necesitan perfiles técnicos que permitan generar una infraestructura correcta para ventas por e-commerce y atención a distancia, entre otras cuestiones necesarias para la "nueva normalidad" generada por la pandemia. En este contexto, surgieron nuevos sitios para encontrar trabajos 100% remotos. La plataforma de trabajo remoto FlexJobs analizó a más de 5 mil empresas para saber cuáles son los trabajos remotos con salarios de 6 cifras en dólares. La mayoría de los puestos son remotos y algunos requieren residir en cualquier lugar de Estados Unidos, aunque también son remotos.

Cuáles son los trabajos 100% remotos más pedidos por las empresas

Vicepresidente de diseño

Zapier exige una persona con experiencia de alto nivel. Además, saber de software, experiencia del usuario y el diseño de productos. Ganará US$ 162,500. El empleado liderará la dirección estratégica y la visión de esta organización de diseño, que hace que las aplicaciones web. Podés ver la vacante en este link.

Diseñadora de productos senior

La empresa de consultoría BRYTER GmbH está en busca de un diseñador de productos senior. El rol requerirá que trabaje con gerentes de productos, probadores, diseñadores y desarrolladores. Debe tener experiencia en interfaz de usuario y en software. El candidato ganará alrededor de US$ 118,850. Podés ver el empleo disponible acá.

Diseñador de productos digitales senior

La empresa de tecnología CompuCorp ayuda a clientes a construir su presencia en línea. La firma está en busca de un empleado que ofrezca soluciones de diseño sencillas y tener experiencia en diseño digital y liderazgo. Tendrá personas a cargo. El sueldo es de US$ 107,730. Podés ver el empleo disponible en este link.

Diseñador de interfaces de usuario UX

El estudio de diseño Series Eight está en busca de un diseñador de interfaz de usuario. Deberá saber trabajar en equipo y desarrollador proyectos para startups y empresas. El salario es de US$ 74,983 y deberá contar con experiencia previa. Podés ver el trabajo acá.

Diseñador senior de la interfaz de usuario UX

La compañía Precision Nutrition está buscando un diseñador UX especializado en experiencia de usuario. Se necesita que planifique, analice y ejecute diseños visuales para sitios web que impulsen las ventas de la firma. Deberá tener conocimiento en Agile y experiencia previa. El salario es de US$ 102,738. Podés ver la vacante acá.

Artista senior de juegos en 2D

La compañía basada en e-learning Mindojo está buscando un artista y desarrollador de juegos en 2D para crear juegos originales, mejorar la experiencia general del usuario de jugadores y crear pautas visuales para otros artistas. Se requiere ser licenciado y experiencia previa. El salario es de US$ 73,776. Es 100% remoto y los horarios son flexibles. Podés ver el trabajo acá.

Trabajos en Estados Unidos: qué puestos están abiertos ahora

Por la situación económica en la Argentina, son muchos los que están buscando cómo probar suerte en nuevos horizontes. Según un informe de la consultora Taquión Research Strategy, ocho de cada diez argentinos se irían del país si tuvieran la oportunidad. Hoy en día existen diferentes opciones para poder viajar por el mundo. Una opción para probar trabajar y estudiar en el exterior son las visas de vacaciones y trabajo que te permiten trabajar hasta un año en el país. Sino, se puede optar por aplicar para un trabajo desde Argentina y ser empleado y requerido por una empresa en Estados Unidos.

Director de producto – Idaho, Estados Unidos.

La empresa de marketing y eCommerce CovertKit busca un director de producto que diseñe estrategias, trabaje junto a equipos de ingeniería y diseño y desarrolle proyectos complejos. Debe contar con experiencia en diseño y software. El sueldo es entre US$ 150,000 - US$ 170,000. Se puede aplicar desde este link.

Senior full stack engineer – Desde cualquier lugar en Estados Unidos.

La firma Follow Up Boss impulsa herramientas de automatización para agentes inmobiliarios. El puesto será ocupado por una persona que lidere el desarrollo de productos. Tendrá personas a cargo. El salario ronda entre US$ 150,000 y US$ 162,000 anuales. Se puede aplicar desde este link.

Senior software engineer – Desde cualquier lugar en Estados Unidos.

Retrium busca un desarrollador que trabaje en diseño y arquitectura de productos. Se requieren cinco años de experiencia y un título universitario. Ganará entre US$ 120,000 - US$ 160,000. Se puede aplicar desde este link.

Senior front-end engineer – Desde cualquier lugar en Estados Unidos.

La compañía de publicidad Mediavine pide un profesional con cinco años de experiencia en desarrollo Front-end. Son 40 horas semanales y el salario ronda entre US$ 105,000 - US$ 120,000. Se puede aplicar desde este link.

Desarrollador Full Stack – Desde cualquier lugar en Estados Unidos y Canadá.

La compañía Higher Me busca un empleado para desarrollar nuevas heramientas y features a sus sistemas. El empleado deberá contar con experiencia en desarrollo y arquitectura de SaaS y tener experiencia en React y Laravel. El salario ronda los US$ 90,000 - US$ 110,000 anuales y se puede aplicar desde este link.