Trabajan desde la casa y "dolarizan" su sueldo: este es el puesto que hoy paga $ 100.000 de base

El salario IT es de los más altos de la Argentina: cuánto ganan hoy y por qué se siguen abriendo búsquedas.

La pandemia global de coronavirus provocó que miles de empresas en la Argentina debieran agudizar su ingenio para reinventarse a contra reloj y reprogramar sus estrategias para resignar el menor porcentaje posible de sus recursos durante las medidas de aislamiento y distanciamiento social impulsadas para combatir la propagación del virus.

Por la pandemia, empresas de diferentes sectores constataron una aceleración en su transformación digital que les permitió incrementar su crecimiento. Al mismo tiempo, el mercado laboral se encuentra en un contexto complejo. Según una encuesta de Adecco, la industria tecnológica mantuvo su nivel de empleabilidad y en muchos casos creció. Es decir que los profesionales de IT tuvieron una suerte de "luna de miel" por la pandemia, ya que acrecentó su importancia para todos los sectores de la economía. Es por que, hoy más que nunca, brillan los puestos de tecnología en la Argentina no solo en demanda sino también en salario. Los salarios de los trabajadores de IT hoy duplican el valor de la canasta básica y se esperan que aparezcan 11 mil puestos nuevos para el próximo año.

El dato se desprende del más reciente informe del OPSSI (Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la República, iniciativa de CESSI), el estudio más abarcativo de la industria IT en Argentina. Este año, participaron más de 300 empresas del sector informático de todo el país, lo que representa a cerca de 25 mil trabajadores, con un crecimiento del 20% en la muestra respecto a la edición anterior. “El mundo IT es el sector que nivela la cancha y promueve la movilidad social. Somos competitivos, desarrollamos oportunidades de desarrollo y formación para todas las personas, de todas las edades, sexos y sectores sociales, de todo el país”, indicó Sergio Candelo, presidente de CESSI.

Los resultados de la última edición del informe OPSSI son por demás sorprendentes en materia de empleo y salarios. Los datos arrojan que los profesionales juniors de la industria IT en Argentina ganan, en promedio, $55.321 al mes; los semisenior, $83.042; y los senior $117.941. La media de la industria está en el orden de los $91.457, lo que representa más de 5 veces el salario mínimo vital y móvil, que se ubica en los $16.875.

“Entre agosto y diciembre de este año se espera que los salarios aumenten, en promedio, un 16,6%. El aumento acumulado interanual entre julio del 2019 y julio 2020 fue del 51%. En este mismo período, la inflación del mismo período fue de 42.4%. Por otra parte, a julio 2020, podemos decir que el salario bruto promedio del sector de Software y Servicios (SSI) fue de $78.500. Esto representó un 42.5% por encima del promedio del sector privado, que se ubicó en los $55.100.” señaló el presidente de la Cámara.



Además, agregó: “Otro dato no menor es que, a julio de este año, el precio de la canasta básica para un hogar de cuatro integrantes era de $44.500. Estamos en condiciones de afirmar que, de acuerdo a este informe, si un joven que ingresa a trabajar en una empresa de la industria, con conocimientos de programación y a pesar de no tener experiencia laboral previa, prácticamente cubre las necesidades básicas de todo su grupo familiar con su salario”. Por otro lado, tomando como base la tasa de rotación del 30,2% acumulada durante 2019, se puede observar que durante este primer trimestre la cifra descendió al 10,4%. Además, en este período el índice de deserción se ubicó en el 7,8%. Así, se puede analizar que durante la pandemia estos indicadores se contrajeron notablemente, dando como resultado un índice de rotación voluntaria del 88%.

El dato no está aislado. La red social de búsqueda de empleo LinkedIn recopiló durante los últimos cinco años los trabajos más buscados por las empresas. La tecnología es el común denominador en todos los perfiles del informe anual de Empleos Emergentes. “Para quienes estén buscando un trabajo, esperamos que esta información lo ayude a navegar en este mundo laboral en constante cambio”, introdujo Milton Beck, director regional de LinkedIn en el informe. “El sistema educativo de la Argentina todavía no acompaña la tendencia de profesionales especializados en nuevas tecnologías”, escribió Beck. “Existe todavía una brecha por solucionarse”.